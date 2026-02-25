VIDEO | ¡No está descartado! Figura de Universidad de Chile podría jugar el Superclásico

Universidad de Chile aún no puede levantar cabeza esta temporada en el Campeonato Nacional, ya que tras jugada la cuarta fecha, todavía no lograr sumar su primer tirunfo, por lo que comienzan a quedarse bastante retrasados en la tabla de posiciones.

Actualmente, el romántico viajero se ubica en la posición número 12 con sólo tres unidades, donde además mantiene una diferencia de seis puntos con los actuales líderes, la cuál debe comenzar a acortar de inmediato si quiere pelear el trofeo este año.

Otro aspecto muy importante es que este fin de semana se disputará una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde los azules tienen la obligación de ganar su primer partido o el puesto de Francisco Menghini podría correr peligro.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Francisco Meneghini está bajo todas las críticas ya que aún no consigue su primer tirunfo en el Campeonato Nacional con Universidad de Chile y ahora se le viene un doble desafío gigante que es el Superclásico ante Colo Colo y la entrada a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Palestino.

Podría estar ante los albos

Para el Superclásico ante Colo Colo, los azules están batallando con las lesiones de algunas de sus figuras, donde está el caso de Lucas Assadi. Pero fue el mismo Fransico Meneghini quien no lo deja completamente descartado al comentar que, "todavía no está claro, estamos viendo su evolución, como va tolerando el dolor y lo definiremos ya más cerca del partido".

Revisa las declaraciones del estratega azul a continuación:

También te puede interesar: ¡Las primeras sorpresas! Ya se tienen a los primeros eliminados de playoffs de Champions League