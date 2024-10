¡Lo quieren todos!: El cotizado refuerzo que Colo Colo y la U se pelean para el 2025

El Campeonato Nacional está llegando a su fin y parece ser que se viene un interesante Superclásico en el mercado de pases para la próxima temporada, y es que Colo Colo y Universidad de Chile irían con todo por el fichaje de una destacada figura del fútbol chileno, la cual desde ya se deja querer con miras al 2025.

Bien es sabido que tanto albos como azules trabajan en potenciar sus plantillas para el año entrante, donde el principal desafío de estos equipos será la Copa Libertadores. Ante ello, la zona de ataque es la gran prioridad para Jorge Almirón y Gustavo Álvarez, y resulta que uno de los goleadores del campeonato cumpliría sus expectativas.

Se trata de Rodrigo Contreras, delantero perteneciente a Deportes Antofagasta que está a préstamo en Everton, y junto a los de Viña del Mar ha conseguido realizar una destacada campaña donde suma un total de 15 goles en el torneo, superado solamente por Fernando Zampedri (17), y además registra 5 asistencias.

Como era de esperarse, los números del argentino despertaron el interés de diversas escuadras según reveló Diego Braga, su representante, en diálogo con En Cancha: "Varios equipos se contactaron con nosotros, entre ellos los dos clubes más grandes de Chile como lo son Colo Colo y la U, para saber la situación contractual del jugador".

"Everton tiene una opción de compra hasta diciembre. Hasta que ellos no contesten a esa opción, nosotros no podemos responder a otras opciones", profundizó Braga, para finalmente confirmar que la intención de su representado es continuar en nuestro país, por lo que las próximas semanas serán claves para definir si dará o no el salto a uno de los grandes.

