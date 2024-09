Eduardo Fuentes se defiende ante críticas por "extraño" momento en el matinal con invitada

Durante la jornada del jueves estuvo de invitada en el matinal Buenos Días a Todos Mafe Walker, una médium viral por hablar en legua extraterrestre. Ante esta visita es que Eduardo Fuentes fue criticado por un particular momento que vivió junto a ella, en donde la mujer se conectó en vivo con seres de otro planeta.

En concreto, las criticas vinieron desde redes sociales en donde principalmente un usuario expuso su molestia ante la invitada y que se le diera espacio a este tipo de "personas" en la tele. Cabe mencionar que el periodista no dejó pasar el comentario y no tardó en responderle al usuario argumentando que fue una entrevista en donde se hablaron de diversos temas.

¿Qué dijo Eduardo Fuentes ante ácida crítica?

“Puta, Eduardo, cómo pueden llevar a esos personajes a la tele, es como si nos tomaran por hueones que ven la tele, en vez de educar con contenido entretenido, o informar profundizando en los temas contingentes para que a la gente no la sigan cagando” escribió en X Nicolás Zamora un televidente del matinal.

“Antes de eso hablamos largo rato de ciencia, tuvimos al Bafona, analizamos el Caso Audios y las injusticias de nuestra justicia… en fin. En 5 horas puedes hablar de muchas cosas” expresó Fuentes alcanzando más de 200 likes en su comentario. Sin embargo, otras personas aprovecharon la "conversación" para dejar sus comentarios.

"Como hablaron de ciencia, hay que equibrar la cosa, también hay espacio para las estupideces. No po Eduardo, no hay gastar tiempo en gente que no aporta"; "Mañana van a llevar terraplanistas"; "5 horas es demasiado, que tienen que rellenar con cualquier cosa. Acorten el matinal y así nos ahorran la vergüenza ajena" fueron algunos de los comentarios que recibió.

