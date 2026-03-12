¿Joga Bonito en la U? El DT brasileño que confiesa acercamientos con U de Chile: “Existe la posibilidad…”

La salida de Francisco Meneghini de U de Chile tiene a la dirigencia azul buscando entrenador para asumir el duro desafío de este 2026. Los candidatos para reemplazar a “Paqui” parecen ser varios, entre ellos, un estratega brasileño que acaba de confesar acercamientos con el club.

Según Radio ADN, Pablo Turra es uno de los nombres que asoman para asumir el fierro caliente en la U. El DT cuenta con pasos por Athletico Paranaense, Santos, Vitoria Guimaraes y Vila Nova, estos dos últimos clubes de Portugal. Es más, desde Brasil, el DT confesó las posibilidades de arribar al Centro Deportivo Azul.

¿Pablo Turra se acerca a U de Chile?

En diálogo con AS Chile, el entrenador confesó que “lo he visto antes. Mis asesores me comentaron que había una publicación donde me mencionaban y un intermediario que conozco hace algún tiempo me dijo que existía una posibilidad en la Universidad de Chile. Hay que hablar, pero existe la posibilidad”.

Pablo Turra se postula para arribar a la U.

Incluso, el estratega está al tanto del panorama difícil que lo podría esperar. “Vi la tabla de posiciones y vi que está bajo el 10° puesto. Está en una posición que no tiene nada que ver con el historial y tradición de la U. Con la U siempre tienes que estar arriba, entre los primeros”, avisó.

Así las cosas, el nombre de Pablo Turra parece ser una opción interesante para reemplazar a “Paqui” Meneghini en U de Chile. El estratega brasileño tiene experiencia de sobra para asumir en medio de la difícil situación y demostró tener conocimiento de todo lo que lo espera en el CDA.