Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia

Tras mucha expectación, finalmente llegó el día del cambio de mando Presidencial 2026. Después de cuatro años de administración, el Mandatario Gabriel Boric dirá adiós a La Moneda haciendo entrega de la Banda Presidencial y la Piocha de O'Higgins a la autoridad electa, José Antonio Kast.

Esta edición del cambio de mando Presidencial es la novena que se realiza desde el retorno a la democracia y aguarda por una importante presencia de asistentes. Más de 1.200 invitados dirán presente en el Salón de Honor del Congreso Nacional, incluidas 18 delegaciones internacionales y cerca de 500 medios de comunicación regional, nacional e internacional que están acreditados.

Dónde y a qué hora ver el cambio de mando Presidencial

La ceremonia tendrá su inicio oficial a partir de las 12:00 horas, pero diversos medios llevan una cobertura especial para llevar hasta los chilenos todos los pormenores previos. Debido a su relevancia, el evento se transmitirá en prácticamente todos los canales de televisión abierta, y también será emitido de manera online en las plataformas oficiales de TV Senado.

José Antonio Kast renuncia al Partido Republicano

Tal como anunció durante su candidatura, el presidente electo, José Antonio Kast, renunció al Partido Republicano horas antes de la ceremonia de cambio Presidencial. Ante el Servicio Electoral, y dirigido al director del servicio, se presentó el documento que establece que Kast abandona el "partido político Republicano de Chile al cual me encuentro inscrito en sus registros".

De esta manera, José Antonio Kast tiene todo listo para asumir como el nuevo Presidente de la República de Chile durante los próximos cuatro años. La ceremonia, que tendrá su inicio a las 12:00 horas, también tendrá la presencia de Javier Milei, el Rey de España y el vicesecretario de Estados Unidos.