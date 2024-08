“Vio un monstruo”: DJ Black y el calvario por polémica de pastilla que le dio a Cathy Barriga

Tiempo atrás, en el año 2005, se dio uno de los escándalos más grandes en la historia de los realitys de la televisión chilena. Y el protagonista fue nada menos que DJ Black, durante su participación en La Granja VIP, de donde terminó siendo expulsado.

Según se cuenta, el locutor radial le entregó una pastilla a Cathy Barriga. Todo justo antes de un duelo de eliminación en el que debía enfrentar a su amiga, Pamela Díaz. De acuerdo a los chismes de ese momento, su finalidad era perjudicar el rendimiento de la futura alcaldesa de Maipú en dicha competencia. Sin embargo, la otrora Robotina optó por no tomar el mencionado medicamento, ya que ella no lo había pedido en ningún momento.

Por su parte, Black asegura que la pastilla se la habían enviado desde la producción. Es más, esa es la versión que mantiene hasta el día de hoy. Y es que así lo afirmó durante el séptimo capítulo de Todo por la tele, “25 años de farándula”. En la docuserie de La Cuarta, La Tercera y Glamorama, Black contó detalles inéditos de lo sucedido en ese entonces con la ex chica Mekano quien, para sorpresa de todos, le ganó la competencia a La Fiera.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Momentos oscuros para DJ Black

En su relato, confesó que, tras salir del espacio de telerrealidad, recibió fuertes comentarios cada vez que salía a la calle. “Se acercó una señora y me dijo ‘a usted lo odio, porque usted le entregó una pastilla para matar a Cathy Barriga’. Le dije ‘señora, no diga eso’”, contó. Esto según se pudo ver en el adelanto exclusivo para suscriptores de La Tercera.

Más tarde, reveló otros detalles del episodio. “Yo le pasé un Lertus, que me lo pasaron. A mí me sacaron todo el día del encierro y me tuvieron en el bosque, atrás de producción, y un rato en la tarde vino Nicolás Quesille (director del reality) a hablar conmigo. (Ahí me dice) ‘¿Fue una broma?, yo lo arreglo’, me dijo ‘pero quédate’. Yo no voy a mentir, mi verdad es que me la pasaron, la producción me pasó esa pastilla, yo no fui a comprar a la farmacia esta hueá. Me dijo ‘yo no puedo hacer nada’. Me dijo ‘habla con tu abogado y vemos la forma de salida’”, contó.

Al final, DJ Black confesó que estando fuera de la hacienda fue toda una pesadilla para él. “Cuando yo salí ese día, y en la van pasamos a una bomba de bencina, ahí vi mi portada y fue fuerte. Y el caballero de la bencina como que vio un monstruo. Después yo ese fin de semana que salí, salí con mi hijo a comer a un mall en Maipú. No pude, salieron llorando mis hijos. Salí con guardias”, concluyó el locutor.