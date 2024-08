“De eso se han encargado ustedes”: Cathy Barriga no aguantó más y disparó contra los medios

Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, la ex chica Mekano, Cathy Barriga, terminó nuevamente con arresto domiciliario total. Una vez finalizado el proceso, decidió disparar contra la prensa y los matinales que le dieron cobertura.

Fue así como, a través de 11 videos subidos a sus Historias en Instagram, la ex alcaldesa de Maipú , acusada de fraude al fisco, se lanzó contra la cobertura de los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que también apuntó sus dardos contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Yo no me he referido en todo este tiempo. Son ya tres años de que el alcalde de Maipú, el actual alcalde, Tomás Vodanovic, presentó una querella que tiene como consecuencia todo lo que he vivido estos tres años”, afirmó Barriga. Además, apuntó al hecho de que ella no pudo transmitir la audiencia. Mientras que, por su parte, los matinales exhibieron su imagen a lo largo de la jornada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Me empiezan a informar que los cuatro matinales están transmitiendo una imagen que estaba por Zoom de la audiencia de mi persona... También se refiere la Fiscalía, la Fiscal, más precisamente... de que yo, al ser una persona, figura pública de la sociedad, utilizo los medios de comunicación”, señaló.

“Quiero decirles que, no solamente a mí me consta, sino que a las personas que me han seguido durante años, 20 años en televisión, 10 años en política, saben perfectamente que quienes utilizan los medios de comunicación para comunicar lo que ellos quieren comunicar, son, precisamente, ellos”, complementó.

Dentro de ese marco, criticó que, durante su periodo como alcaldesa, veía a los reporteros hablar con la gente, recogiendo sólo los comentarios negativos hacia ella. “Y cuando yo me refiero a que los medios de comunicación tienen una participación muy activa en esto, me refiero a lo que ellos también hablan, a veces sin conocimiento, a veces desde la vereda del odio, quizás”, añadió.

Según explicó, los medios se encargaron de dar pantalla a todo tipo de frivolidades que pudiesen encontrar en su gestión. “De eso se han encargado ustedes, de mostrar cualquier porcentaje mínimo que realiza cualquier municipio en acciones culturales, deportivas, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y que tiene que ver con evitar la delincuencia que hoy se vive”, lanzó Cathy Barriga.

“Finalmente, lo digo igual porque lo nombra la fiscal al hablar de obras, programas, actividades... Seguí cada proceso durante la crisis, donde las obras se paralizaban, así como el mercado municipal, donde nunca hubo una cámara disponible, nunca”, apuntó.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que la otrora edil también apuntó contra el alcalde Vodanovic. Aseguró que “no saben el camino que recorrió”. Finalmente, sentenció que “a mí me conocen desde niña, una mujer trabajadora, que cuando tuve el cargo me iba de la municipalidad a las 11 de la noche... con un bebé que es Romeo, que creció de la misma forma que creció Maipú antes de la crisis social y la pandemia”.