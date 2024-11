Dictan prisión preventiva en contra de Cathy Barriga: sale esposada y apenas se despide de Joaquín Lavín Jr.

Durante la jornada se revocó la medida cautelar que tenía la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien se encuentra siendo investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La ex chica reality llevaba casi un año en arresto domiciliario, sin embargo desde el municipio de la comuna afectada pidieron que se revisara sus medidas cautelares.

Barriga quedó en prisión preventiva y salió esposada desde la sala de audiencias, escoltada por gendarmería y apenas alcanzó a despedirse de su marido, el diputado Joaquín Lavín Jr. quien se encontraba acompañándola. En la instancia, el juez Hugo Torres del noveno juzgado de garantía de Santiago señaló que la bailarina era un peligro para la sociedad.

Primeras declaraciones tras prisión preventiva a Barriga

A la salida de Tribunales el abogado defensor de Barriga, Cristóbal Bonacic señaló. "La decisión de hoy día, que obviamente no compartimos, nosotros entendemos que es prácticamente arbitraria, la cual no se ajusta al mérito del antecedente (...) ¿cuáles son los antecedentes que hay que justifiquen la prisión preventiva? el Tribunal dio como argumentos los mismos hechos que fueron puestos en la formalización en enero de este año resuelto por otro Tribunal, por otro juez que no eran suficientes para la prisión" dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Mientras que la persecutora de Barriga, la fiscal Constanza Encina se mostró conforme con lo ocurrido. "Nosotros hicimos una reformalización de la investigación por los antecedentes que se han recopilado y pudimos determinar nuevos delitos de falsificación (...) desde el principio siempre hemos señalado y sostenido que a juicio del Ministerio Público la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad, por ende agradezco" declaró.

Recordemos que, Barriga ha sostenido su inocencia durante todo el último tiempo e incluso, debido a la necesidad de trabajar había abierto una cuenta en OnFayer, plataforma con contenido erótico para adultos con la cual habría ganado más de $30 millones de pesos. Por el momento, su pareja no ha declarado para la prensa y se confirmó en Hay Que Decirlo! que salió por un acceso aparte para no enfrentar a los medios.

Te puede interesar: Cathy Barriga alza la voz en llegada a Centro de Justicia: apunta contra matinal y Ale Valle