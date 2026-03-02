Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

La tragedia se desató en el Camino La Pólvora, en Valparaíso, cuando un hombre perdió la vida tras lanzarse desde una patrulla policial en movimiento. Sin embargo, en su intento de escape, fue atropellado por un camión. El sujeto había sido detenido minutos antes por un caso de VIF durante un procedimiento de Carabineros.

De acuerdo con lo reportado por Publimetro, el fatal incidente ocurrió el 26 de febrero, cerca de las 13:30 horas, en momentos en que funcionarios de la Primera Comisaría de Valparaíso Sur se desplazaban con el individuo rumbo a una dependencia policial.

En cuanto a cómo se desarrolló el episodio, los antecedentes del caso —revelados durante la jornada de este lunes por la Prefectura de Valparaíso— sostienen que el detenido “agredió a uno de los funcionarios que lo custodiaba al interior del vehículo policial”.

Huyó contra el tránsito

“En dichas circunstancias, el detenido logró abrir la puerta trasera del vehículo policial en movimiento, descendiendo del móvil e iniciando su huida a pie en contra del sentido del tránsito, siendo atropellado por un camión que circulaba por la vía”, señaló la entidad policial.

La escena continuó con un despliegue de emergencia en plena vía, donde los funcionarios que intervenían en el operativo intentaron estabilizarlo en el lugar y gestionaron de inmediato su evacuación a un recinto de salud cercano. Sin embargo, pese a la rápida atención, el hombre murió horas después producto de la extrema gravedad de las lesiones.

Cabe destacar, que el lugar del atropello corresponde a una de las principales rutas de circulación pesada de la zona alta de Valparaíso, caracterizada por su intenso tránsito de camiones y vehículos de carga, y que articula la conexión entre distintos sectores del cerro y el área portuaria de la ciudad.

De momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía, que deberá ordenar y contrastar la información disponible para reconstruir la secuencia de los hechos y resolver si corresponde atribuir responsabilidades por el caso.

