Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

Escape mortal en Valparaíso: Detenido por VIF salta de patrulla y muere atropellado por camión en plena fuga

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Tras derrota en Superclásico! Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en Colo Colo
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica
Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva

La tragedia se desató en el Camino La Pólvora, en Valparaíso, cuando un hombre perdió la vida tras lanzarse desde una patrulla policial en movimiento. Sin embargo, en su intento de escape, fue atropellado por un camión. El sujeto había sido detenido minutos antes por un caso de VIF durante un procedimiento de Carabineros.

De acuerdo con lo reportado por Publimetro, el fatal incidente ocurrió el 26 de febrero, cerca de las 13:30 horas, en momentos en que funcionarios de la Primera Comisaría de Valparaíso Sur se desplazaban con el individuo rumbo a una dependencia policial. 

En cuanto a cómo se desarrolló el episodio, los antecedentes del caso —revelados durante la jornada de este lunes por la Prefectura de Valparaíso— sostienen que el detenido “agredió a uno de los funcionarios que lo custodiaba al interior del vehículo policial”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

 Huyó contra el tránsito

“En dichas circunstancias, el detenido logró abrir la puerta trasera del vehículo policial en movimiento, descendiendo del móvil e iniciando su huida a pie en contra del sentido del tránsito, siendo atropellado por un camión que circulaba por la vía”, señaló la entidad policial. 

La escena continuó con un despliegue de emergencia en plena vía, donde los funcionarios que intervenían en el operativo intentaron estabilizarlo en el lugar y gestionaron de inmediato su evacuación a un recinto de salud cercano. Sin embargo, pese a la rápida atención, el hombre murió horas después producto de la extrema gravedad de las lesiones.

Cabe destacar, que el lugar del atropello corresponde a una de las principales rutas de circulación pesada de la zona alta de Valparaíso, caracterizada por su intenso tránsito de camiones y vehículos de carga, y que articula la conexión entre distintos sectores del cerro y el área portuaria de la ciudad.

De momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía, que deberá ordenar y contrastar la información disponible para reconstruir la secuencia de los hechos y resolver si corresponde atribuir responsabilidades por el caso.

Te puede interesar: ¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

NOTAS DESTACADAS

¡Tras derrota en Superclásico! Revelan discusión entre Ortiz y De Paul en Colo Colo
“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

¡Prepara su debut! Damián Pizarro entrega grandes noticias desde Argentina
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

VIDEO | ¡Amor total al fútbol! Alexis Sánchez destaca su juego ante el Real Betis
¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica

¡Habría peleado con otro interno! Reo colombiano fue brutalmente asesinado en cárcel de Arica
Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

Presidenta de la Corte Suprema reconoce daño a la confianza pública por caso Audio y trama bielorrusa: “Nos avergüenza”

¡Vandalismo puro! Manuel Pellegrini es atacado tras empate del Real Betis ante Sevilla
“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

“China no nos dio la espalda nunca”: Moreira advierte al Gobierno entrante de Kast tras polémica por cable submarino

VIDEO | ¿No será mucho? Hincha argentino no gritó goles de su selección por increíble motivo
Arturo Vidal Selección Chilena

¡"Me lo cruzo y le meto una dura"! Arturo Vidal revela al jugar con el que peor se lleva
“No es un gallito entre oposición y gobierno": Presidente Boric endurece su mensaje y llama a destrabar Sala Cuna Universal

“No es un gallito entre oposición y gobierno": Presidente Boric endurece su mensaje y llama a destrabar Sala Cuna Universal

¡Enciende la polémica! Johnny Herrera se burla de Arturo Vidal por el Superclásico

¡Lo sepultaron! El jugador más criticado de Colo Colo tras el Superclásico

¿Estás de acuerdo? Las críticas de histórico de Colo Colo a Fernando Ortiz

¡Tras el empate ante el Betis! La aplaudida medida del Sevilla hacia sus hinchas

¡No se tomaron bien la derrota! Hinchas de Colo Colo agreden a dirigentes de la U

¡Enojo contra todos! Hinchas de Colo Colo increpan a camarógrafo en el monumental
Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo

¿Cómo va tu equipo?: Así quedó el historial del Superclásico tras victoria de la U ante Colo Colo
VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U

VIDEO | Así recibieron los hinchas de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el Superclásico con la U
Víctor Dávila destapa por qué plantó a Colo Colo en el último mercado

¿Buena decisión?: Víctor Dávila destapa por qué dejó plantado a Colo Colo en el último mercado