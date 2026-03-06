¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile

Octavio Rivero fue el gran anhelo de mercado en U de Chile durante dos temporadas gracias al gran nivel mostrado en Barcelona SC. Después de mucha espera, finalmente en Azul Azul concretaron su arribo para este 2026, pero una grave lesión estaría truncando todos los planes que la dirigencia tenía con el atacante.

El charrúa comenzó con sus dolencias después del partido de pretemporada ante Universitario. En un principio todo asomó solo como molestias, pero con el pasar del tiempo el escenario ha ido escalando en cuanto a gravedad y, según los detalles revelados últimamente, podría mantenerlo al margen durante meses.

Octavio Rivero y su grave lesión en U de Chile

Según revelaron desde Emisora Bullanguera, el delantero sufre “una lesión osteocondral en la rodilla, que es una lesión que afecta al cartílago y al hueso, lo que produce lesión, dolor y el ingreso de líquido que produce la sinovitis”.

Quizás te pueda interesar: ¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

Emisora Bullanguera: La complicación de la rodilla de Rivero va más allá de la sinoviti,hay algo más profundo que apunta a una operación del delantero.



Es una lesión osteocondral en la rodilla, que es una lesión que afecta al cartílago y al hueso, lo que produce lesión, dolor pic.twitter.com/NbK5qXABUG March 5, 2026

En ese mismo sentido, desde el medio aclararon que esta molestia del uruguayo incluso lo podría hacer pasar por quirófano si no se soluciona en el corto plazo. "Tiene un cartílago flotando en la rodilla, lo que complica mucho más la recuperación, teniendo que evaluar dentro de las próximas horas una intervención quirúrgica", añadieron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Octavio Rivero sufre en la U

Escenario complicado para un delantero que llegó como figura al Centro Deportivo Azul, pero que solo ha logrado disputar dos partidos debido a esta rebelde lesión. De ahora en más solo resta esperar cómo evoluciona con los tratados del cuerpo médico, quienes han hecho todos los esfuerzos para evitar una cirugía que lo mantenga un largo periodo fuera de las canchas.