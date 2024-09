VIDEO: Destapan que USS habría ofrecido contratos millonarios a convencionales por hacer campaña por el Rechazo

Recientemente, la ex convencional constituyente, Teresa Marinovic, publicó un revelador video a través de sus redes sociales. En el registro, afirmó que, durante el plebiscito de salida, la Universidad San Sebastián (USS) habría ofrecido contratos por dos millones y medio de pesos a algunos ex convencionales para realizar campaña a favor del Rechazo.

Además, en medio del metraje cuestionó el vínculo de Marcela Cubillos con dicha institución. Marinovic afirmó que consiguió la información de una fuente de su entera confianza. “Les pido atención a lo que voy a contar, porque es una denuncia grave. No tengo pruebas, no hay nada escrito, ni audio. Es sólo el testimonio de una persona que me merece confianza”, partió aclarando.

“Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista; una nómina de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida”, aseguró.

La licenciada en filosofía sostuvo que dicha oferta era un contrato con la USS por dos millones y medio de pesos al mes. “A esta persona se le ofreció un contrato por la Universidad San Sebastián por alrededor de 2 millones y medio de pesos al mes, lo mismo que ganábamos como convencionales, que se les pagaría entre los meses de julio, una vez terminada la convención, y diciembre de ese mismo año”, reveló.

“Lo primero, que le pareció extraño a este convencional, fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad, contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito”, añadió la ex convencional.

“Pensó, suponiendo que la desfachatez no era tanta, que quizá el ofrecimiento era adelantarle la plata, correspondiente a un semestre, para que el semestre siguiente pagara esa deuda con clases. Pero no”, añadió Marinovic. “Le dijeron que no era necesario, que lo que se buscaba era garantizar tranquilidad a los ex convencionales para hacer campaña sin preocupaciones económicas”, señaló.

De acuerdo a lo dicho por Marinovic, la persona rechazó el ofrecimiento. “Como es obvio, la persona en cuestión se negó, pero no había forma de hacer una denuncia, no había evidencia más que la palabra de una persona contra la otra”, sentenció. “No sé, no me consta que algunos de los convencionales de la UDI o afines a la UDI hayan aceptado la propuesta, pero lo que sé es que la persona que me contó esta historia dice la verdad”, concluyó.