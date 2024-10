“Tenemos miedo cómo familia”: Destapan pista clave sobre paradero de hombre que mató a su hija en Fiestas Patrias

El caso de Dania Correa, la joven que fue asesinada por su padre durante las Fiestas Patrias de este año, sigue generando incógnitas respecto al paradero del hombre que perpetró el crimen. Ahora, las hermanas de la víctima acusan lentitud en el actuar de la PDI y la Fiscalía.

Cabe recordar, que la joven de 24 años murió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El fatal desenlace habría sido provocado por una aparente discusión con su progenitor. Más tarde, el sujeto fue identificado como Pedro Correa.

Además, familiares de la joven revelaron que el individuo confesó el crimen a través de un mensaje de WhatsApp. Acto seguido, Pedro Correa escapó del lugar y actualmente se mantiene prófugo. Dentro de ese marco, las hermanas de Diana, Yesenia y Juana, afirmaron que han colaborado como familia con varias pistas a la PDI.

Durante una conversación en Contigo en directo, las hermanas aseguraron que el hombre se estaría escondiendo en la región del Biobío. "Como nosotros ofrecimos una recompensa, me llamaron y me dijeron que lo vieron en una población de Concepción, con gente que tiene mucho poder. Hablamos como una hora, pero cuando intenté contactarme nuevamente con él, ya no me volvió a contestar", indicó Yesenia.

Dentro de esa misma línea, Yesenia afirmó que la pista era certera y de inmediato se puso en contacto con la PDI. Sin embargo, señaló que no hubo gestión alguna. "Nosotros no podemos seguir esperando, porque estamos hablando de un psicópata, que no tiene consciencia tras matar a su hija y tenemos miedo como familia", concluyó.