“Cada huevón hace la huevada que quiere”: La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

Francisco Huenchumilla, timonel de la Democracia Cristiana, cuestionó duramente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tras la contundente señal política que implicó su decisión de recibir en su casa a José Antonio Kast.

Según Huenchumilla, Frei adoptó una postura “irresponsable” como exmandatario, más aún —puntualizó— al exhibir “manifiestas coincidencias” con el abanderado del Partido Republicano.

“Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva, que es el padre del exmandatario. Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana”, criticó el senador.

En la misma línea, agregó que “fue un momento inoportuno y por lo tanto su actuación es confusa, es equívoca, porque se presta a que la militancia se muestre desconcertada cuando el expresidente, un hombre de sus filas, tiene un encuentro de esta naturaleza”.

Además, afirmó que Frei “ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza (...) Creo que ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha y en este caso con la ultraderecha“.

Una reunión de emergencia

El timonel DC acusó a Frei de actuar al margen de la conducción partidaria y lo llegó a comparar con los “monarcas”. “Hubiera querido que él se hubiera hecho presente en nuestra Junta Nacional y hubiera puesto su punto de vista, nunca lo hizo, nunca hemos conversado. Nunca ha llamado a su presidente nacional para decirle, mire, esta es mi postura. Ha cortado todos los diálogos con nosotros”, sentenció.

“Entonces yo no creo en los monarcas en Chile. No creo que una persona por adquirir la categoría de jefe de Estado o de exjefe de Estado se convierta en un rey o en emperador. Esta es una república democrática donde todos somos ciudadanos”, descargó el senador.

Por otro lado, el presidente de la DC aseguró que citarán a una reunión de urgencia en el partido para analizar el caso del exPresidente. “El que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido, de los que somos como su partido y de la decisión que nosotros adoptamos institucionalmente, de apoyar la candidatura de Jeannette Jara en una coalición de nueve partidos”, manifestó.

“He tomado la decisión de citar para mañana a mediodía una reunión de urgencia de la directiva nacional, donde vamos a procesar esto y donde vamos a tomar una decisión sobre la materia”, cerró Huenchumilla.

¿Se evaluará una sanción?

Frente al caótico escenario que rodea a Eduardo Frei, la opción de que reciba una sanción se puso sobre la mesa. Sin embargo, figuras como el ex parlamentario Rodolfo Seguel, que en su momento presentó acciones contra el ex mandatario, aseguran que no tienen intención de retomar un proceso ante el tribunal disciplinario.

“Pasar al tribunal de disciplina del partido es una pérdida de tiempo. Es para que se sigan riendo de nosotros”, criticó. “En la DC cada huevón hace la huevada que quiere. En ese sentido, Frei ha hecho lo que quiere", reclamó Seguel.

Fuentes consultadas por La Tercera explican que en la DC reconocen la complejidad de impulsar una medida disciplinaria, porque Frei aún encarna el liderazgo más fuerte del partido, incluso cuando su distancia con la orgánica ha aumentado con el tiempo.

Pese a ello, el malestar se extendió incluso a figuras cercanas al exmandatario. Algunos, sin embargo, como Rodrigo Albornoz, salieron en su defensa, argumentando que está en su derecho de recibir a cualquier candidato que solicite reunirse con él.

Paralelamente, dentro de la DC aparecieron llamados para que Eduardo Frei reciba también a Jeannette Jara. Sin embargo, desde el entorno de la candidata aseguran que no tienen contemplado solicitar una reunión con el exmandatario.