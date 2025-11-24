“Les avisé con tiempo”: Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

Por: Catalina Martínez

José Antonio Kast rompió el silencio sobre su ausencia en Las Caras de La Moneda, el emblemático programa de conversación dirigido por Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco.

Este lunes, Canal 13 confirmó que, por primera vez en su historia, debieron dar de baja el encuentro que tradicionalmente reúne al icónico animador con los aspirantes a La Moneda.

El canal explicó que la negativa del candidato de ultraderecha obligó a suspender la emisión, ya que estimaron inapropiado continuar sólo con la entrevista a Jeannette Jara, quien sí había confirmado su presencia. 

Durante un punto de prensa, Kast fue consultado al respecto y confirmó su decisión: “No. Les avisé con tiempo que este año vamos a estar recorriendo Chile y que lamentablemente no podré ir”.

Elogió a Don Francisco 

El líder republicano aseguró que lamentaba no ir al programa con Don Francisco, pero que eligió seguir en gira porque quiere ganar la segunda vuelta. También aprovechó de destacar la labor del animador y, sin nombrarla, su participación en la Teletón.

Respeto y le agradezco a Don Francisco lo que ha hecho por Chile, sobre todo en estas fechas, porque en estas fechas nos mueve el corazón a todos”, partió diciendo el abanderado. 

“Aprovecho de decirles a todos que colaboren con algo que fue milagroso. Si no existiera esa institución, que él levantó, con mucho esfuerzo, hoy día los chilenos ni siquiera tendrían dignidad en la atención con el tema de la discapacidad. Dónde está el Estado, dónde está el Estado prestando el servicio que presta esa institución”, añadió. 

Kast cerró sus declaraciones insistiendo en que priorizó su campaña en terreno. “Hay miles de chilenos que le agradecen por su trabajo y porque esa institución está a lo largo de todo Chile (...) Pero hoy día, lo que nos convoca es ganar la elección del 14 de diciembre en terreno, en la calle. Así que lamento no poder ir y espero que a futuro se de ‘la cara de la moneda’”.

