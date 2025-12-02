Consejos sobre cómo sobrellevar el duelo en fiestas de fin de año: una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos

Mientras los famosos inundan Instagram con pinos perfectos y celebraciones ostentosas, hay una realidad silenciosa que golpea a miles de chilenos: sobrevivir a las fiestas de fin de año con el corazón roto por una pérdida. Navidad y Año Nuevo, fechas cargadas de simbolismo y glamour, se transforman en una pesadilla emocional cuando falta ese ser querido.

Para descifrar este complejo escenario, consultamos a una experta que revela la fórmula para navegar por la pena sin naufragar. Constanza Vidal, psicóloga de la Unidad de Apoyo al Duelo de Acoger, la conocida red de cementerios católicos, compartió las claves esenciales para enfrentar estos días. ¡Ojo! Porque la especialista es clara: la presión social de "estar bien" es un mandato que debemos romper.

🤫 ¡Basta de Falsas Sonrisas! El Permiso para Sentir la Tristeza

En el mundo de la farándula y los eventos sociales, la norma parece ser la alegría forzada. Sin embargo, Vidal desmantela este mito, asegurando que el duelo exige su espacio y no se puede pretender ignorar la ausencia del ser amado.

“En fechas tan cargadas de simbolismo como Navidad y Año Nuevo, no se puede seguir ‘como si nada’. El duelo necesita espacio, y permitirnos sentir es parte esencial del proceso”, explica la psicóloga Constanza Vidal.

¿Sientes rabia, pena o injusticia? ¡Es normal! La experta de Acoger enfatiza que las fiestas son un espejo que refleja lo vivido, y si hay una pérdida reciente, esas emociones son completamente válidas.

“La pena, la rabia, la nostalgia e incluso la sensación de injusticia son emociones completamente normales en estas fechas cuando estamos viviendo un duelo”, enfatiza Constanza.

💡 6 Secretos de Experta para Sobrevivir al Diciembre Más Difícil

Si este es tu primer fin de año con ese gran vacío, la especialista entrega el manual de supervivencia definitivo para que las fiestas no se conviertan en una tortura personal:

¡Apaga el Switch de la Felicidad Obligatoria! La experta llama a no caer en la trampa de la perfección festiva. No estás obligado a mostrar una fachada alegre.“La exigencia de mostrarnos alegres durante las fiestas puede intensificar la tristeza. No tenemos por qué cumplir con ese mandato; cada persona vive estas fechas desde su propia historia y sus propios tiempos”, indica la profesional. Planifica tu Drama (y tu Paz) Anticiparse es la clave para reducir la ansiedad. Decide tú cómo quieres pasar el día, sin evadir, sino dándote permiso para que la celebración sea diferente.“Anticipar cómo queremos enfrentar estas celebraciones ayuda a disminuir la ansiedad. No se trata de evadir, sino de darnos permiso para vivirlas de una manera distinta”, aconseja la experta. La Mesa Familiar: Poner las Cartas Sobre la Mesa Hablar claro con la familia sobre lo que esperas o lo que no puedes hacer es vital para proteger tu paz mental.“Hablar abiertamente con la familia sobre las expectativas para estas fechas puede evitar tensiones y ayudarnos a cuidar nuestro bienestar emocional”, indica la profesional. Tu Duelo, Tu Ritmo. ¡Cero Comparaciones! Olvídate de las "recetas mágicas" que viste en redes. El proceso de cada persona es único.La psicóloga enfatiza que “no existen recetas universales para vivir estas fiestas en duelo. Lo importante es respetar nuestros propios ritmos y no compararnos con los demás”. El Recuerdo SÍ es Compañía Lejos de estancar, recordar con amor es una forma hermosa de integrar la presencia del ser querido en la celebración.“Recordar a quien partió no nos estanca; por el contrario, puede ser una forma de sentirnos acompañados y de integrar su presencia de una manera más amorosa”, agrega la experta. Pide Ayuda a un Profesional Si la ola de emociones es demasiado fuerte, la recomendación es buscar de inmediato el soporte de un especialista en duelo.

🕊️ ACUÉRDATE: El Evento Gratuito que te Abraza

Pensando en este difícil panorama, Acoger ha organizado los encuentros especiales “Mi primera Navidad sin ti”, espacios de contención emocional en un mes donde la ausencia se siente con más fuerza.

Evento Fecha Lugar Encuentro Duelo Sábado 6 de diciembre Cementerio Católico de Recoleta Encuentro Duelo Sábado 13 de diciembre Cementerio Católico de Maipú Encuentro Duelo Sábado 20 de diciembre Cementerio Católico de Puente Alto

Exportar a Hojas de cálculo

¿Cómo participar? ¡Es gratis y abierto a todos! Solo debes inscribirte previamente en las redes sociales de Acoger. Además, si te registras, podrás enviar una foto de tu ser querido para un gesto simbólico de memoria durante el evento.