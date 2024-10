¿Nueva disputa? Colo Colo tomaría tajante decisión tras expulsión de Erick Wiemberg

Colo Colo pudo sacar adelante un complicado partido contra Palestino para seguir en el primer lugar de la tabla, pero todo no es alegría en el Cacique. Durante los minutos finales, los albos sufrieron la expulsión de Erick Wiemberg, situación que no dejó para nada contenta a la dirigencia.

La dirigencia alba analizó la jugada y, según ellos, la infracción no ameritaba tarjeta roja, razón por la que están evaluando apelar ante el Tribuna de Disciplina de la ANFP y anular así la sanción. Esto fue confirmado en la conferencia postpartido, donde se refirieron a la situación.

"Erick me dijo que hubo un choque con el hombro, un golpe nada más, pero que no fue en búsqueda de hacer daño. Fue raro lo del árbitro, no había cobrado foul, tampoco fue a ver al monitor VAR (...) Por lo que dijo Erick fue un choque casual, de ahí en más veremos si apelamos con las imágenes", dijo Maximiliano Velásquez, DT interino mientras Almirón cumple su castigo.

Los albos buscarían apelar a la expulsión de Wiemberg.

Recordar que el defensor es un jugador importante en el esquema de Jorge Almirón, razón por la que no están dispuestos a perderlo de cara a los dos últimos e importantes partidos en la carrera por el título. Recordar que los albos están luchando palmo a palmo con la U y, por lo mismo, no quieren dar ventajas.

De esta manera, en las oficinas del Estadio Monumental estarían planeando apelar a la sanción contra Erick Wiemberg y así poder utilizarlo en el compromiso contra Deportes Iquique, encuentro en el que los albos podrían coronarse campeones si Universidad de Chile no gana su partido.

