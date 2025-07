Coke Hevia lapidario con el regreso de Eduardo Vargas a la U: "¿Es necesario?"

Si bien Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión Española, la actuación de los azules dejó más dudas que certezas, y con miras al segundo semestre de la temporada, Jorge 'Coke' Hevia analizó el mercado de fichajes que está llevando a cabo el Romántico Viajero, cuestionando sobre todo el inminente arribo de Eduardo Vargas.

Fue en diálogo con Bolavip Chile que el periodista deportivo advirtió un serio bajón de rendimiento en los dirigidos del técnico Gustavo Álvarez, pero más le preocupa la manera en que intentarán potenciar su plantilla: "Como que la U está quemando aceite. El tema es, ¿los tres refuerzos que va a traer le alcanzan?".

En esa línea, no solo se mostró confundido por la contratación del lateral Felipe Salomoni, principalmente por cuál será su rol con la presencia de Matías Sepúlveda, sino que también cargó sin piedad contra Azul Azul y su anhelo de repatriar a Vargas: "¿Es necesario Eduardo Vargas o necesitaría más en otra parte?"

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

"El volante de contención, ¿lo va a traer o no lo va a traer?", insistió el comunicador de Pauta de Juego, para luego explicar lo que realmente falta en el Centro Deportivo Azul esta temporada: "Porque en el fondo, a la U lo que le falta es un jugador distinto. No tiene un jugador distinto, la U no es profunda".

"Siento que se le están acabando las ideas y uno ve a Coquimbo Unido, uno ve a Audax Italiano, ve a Palestino y creo que tienen más ideas", agregó Hevia, que para cerrar lanzó un claro aviso por el momento de Universidad de Chile: "Fue bajo el partido de la U y preocupante, porque ya esto viene hace un buen rato".

Te puede interesar: ¿Se agranda la U?: El feroz ninguneo de Marcelo Díaz a Colo Colo y Universidad Católica