Cero arrepentimiento: El fuerte descargo de Claudio Crespo tras videos filtrados

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se pronunció con todo tras la controversia generada por la filtración de videos que lo muestran agrediendo a manifestantes durante el estallido social y lanzando amenazas cómo “sacarles los ojos”.

En paralelo al juicio que Crespo enfrenta por su presunto rol en el ataque que dejó ciego a Gustavo Gatica, Ciper dio a conocer una serie de videos que evidencian cómo el ex capitán de Fuerzas Especiales intervenía durante las manifestaciones.

En uno de los registros que más impacto causó, se aprecia al ex funcionario policial amenazando directamente a un joven detenido. “¡Cagaste, flaco, cagaste! ¡Te vamos a sacar los ojos, culiao! ¡¿Escuchaste o no?!”, le grita.

La respuesta de Claudio Crespo

En respuesta a la polémica, Crespo grabó un fuerte descargo desde los tribunales. En su declaración, acusó a ciertas instituciones querellantes de haber filtrado las grabaciones, argumentando que lo hicieron debido a que “están perdiendo el juicio”.

El ex carabinero afirmó no sentir remordimiento por lo mostrado en los videos y desafío a Ciper a investigar. “Tal vez dije algunas frases que quizás hoy podrían condenarse, pero si Ciper es tan ‘periodismo de investigación’ que vayan a ubicar a la supuesta víctima a quien yo dije que le iba a sacar los ojos. Pregúntenle si yo le hice algo”, sentenció.

“Era un contexto de extrema violencia ¡qué quieren, hueón! Yo no me arrepiento de nada, sigo con mi frente en alto y digan lo que quieran ¡me importa un comino! Yo no he matado nunca a nadie, ni siquiera he disparado con mi arma de munición letal a una persona, por lo tanto estoy tranquilo”, explicó.

Luego, se lanzó contra la parte querellante. “Mala leche esta gente, es mala leche. Mi opinión es que ellos saben que están perdiendo el juicio y esto lo hacen para agregar un condimento adicional (...) En mi figura me perjudica sin lugar a dudas, pero la mayoría de los chilenos que me apoya lo va a seguir haciendo”, aseguró. “Así que, que digan que dije esto o esto otro... ¡Me importa un carajo!“, cerró su descargo Claudio Crespo.