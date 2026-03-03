¡Hasta recetas les dejaron! Ciclistas europeos graban descenso en santuario natural de Concón y reciben ola de críticas en redes

Un descenso en bicicleta por las dunas de Concón quedó grabado y terminó desatando una fuerte reacción pública. El protagonista del video fue el ciclista alemán Johannes Fischbach, quien junto al italiano Hannes Alber, se internó en el sector reconocido oficialmente como Santuario de la Naturaleza. Las imágenes se viralizaron en redes sociales, generando un amplio rechazo.

Frente a esto, desde la Municipalidad de Concón se informó que el caso será llevado ante la Fiscalía. Según informó BiobioChile, la decisión fue comunicada por el alcalde Freddy Ramírez, quien anunció acciones legales contra los ciclistas europeos.

Al respecto, la autoridad sentenció: “Hemos tramitado denuncias en la Fiscalía, en la Superintendencia del Medio Ambiente y en el Juzgado Policia Local, que se suman a otras acciones de denuncia que estamos haciendo a todos quienes no cuidan este tan bello patrimonio natural“.

Cabe destacar, que el área de dunas de Concón cuenta con un régimen de protección que impide cualquier actividad recreativa sobre su superficie. Esto incluye no solo el ingreso de automóviles, sino también deportes como el sandboard, cuyo uso está expresamente vetado por la normativa vigente.

Furia en redes sociales

Sumado a las eventuales acciones legales en su contra, los ciclistas europeos recibieron una ola de críticas en la publicación de Instagram donde exhibieron su hazaña. Los usuarios cuestionaron que no se respetara la condición de santuario natural de la zona, dejándoles incluso varias recetas de comida chilena en señal de descontento.

“#Deportado que nunca más pueda volver a ingresar a Chile”, “Aquí esperando la funa 🍿 jajajaj”, “Está prohibido!!!”, “El Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón es un área protegida”, descargaron los usuarios.

Es más, los cibernautas se tomaron el tiempo de contestar a un comentario que dejó la cuenta de Red Bull Chile: “Chile tiene los spots más variados 🇨🇱🤝😎”. Ante eso, las reacciones no se hicieron esperar.

“Es verdad! Chile lo tiene todo, pero no significa que se puedan hacer estas cosas en áreas protegidas”, “Ustedes no deberían fomentar actividades en áreas protegidas. No se puede hacer esto ahí”, “no puede ser que una marca como uds aplauda hacer deporte en un santuario de la naturaleza!!!”, “jajaja que vergüenza avalar esto red bull te me caíste!!!” y “por algo siempre he preferido @monsterenergy”, fueron algunos de los comentarios.

