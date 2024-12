¡Firmaron un acuerdo! Chofer venezolano y pasajera agresora de polémico viral se reencontraron

Hace dos semanas, un video captó a una joven insultando y agrediendo a un chofer de aplicación de nacionalidad venezolana. El registro se viralizó en redes sociales, trayendo consigo una fuerte polémica y llevando a la mujer a ofrecer disculpas públicas por su comportamiento.

Actualmente, Constanza Ruiz, la pasajera agresora, y Deivis Agüero, el conductor agredido, se reunieron para llegar a un acuerdo y poner fin a su situación de una vez por todas. La joven de 25 años junto con el chofer que presta servicios en la app de InDrive se reunieron y firmaron un acuerdo de reconciliación ante notario en la comuna de Providencia, según consignó Revista Sábado.

“No me gustaría que esto le volviera a pasar a otra persona. Por eso quise llegar a un acuerdo”, dijo Agüero al medio. Ruiz, por su parte, expresó nuevamente su arrepentimiento. “Cuando esto explotó, me di cuenta de lo que hice y quise pedirle perdón. No hay justificación alguna para cómo lo traté. Él es una persona que estaba trabajando y yo lo agredí, sin razón. Estoy muy arrepentida, ni yo me explico bien por qué reaccioné así”, reconoció.

“Yo quería que él aceptara mis disculpas, pero también entendía si no lo hacía. Creo que esta es una buena manera de demostrar que se pueden arreglar las cosas, aunque sean tan extremas como esto que pasó, si hay arrepentimiento y ganas de llegar a un acuerdo”, agregó Constanza.

El acuerdo notarial

Fue la cámara del vehículo de Agüero la que captó la agresión de Ruiz. Más tarde, el hijo del chofer compartió el video en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Tras esto, el conductor se contactó con el abogado venezolano Braulio Jatar, quien le recomendó llegar a un acuerdo con la joven y hacer un proceso “restaurativo más que punitivo”.

Frente a esa opción, y a través de una conocida, Constanza logró llegar al abogado de Agüero. Así firmaron un acuerdo notarial en el que ella ofreció disculpas públicas y se comprometió a tomar tratamiento psicológico, lo que él aceptó.

“Las partes acuerdan que este caso sirva como ejemplo para fomentar el entendimiento mutuo y la construcción de una sociedad basada en la buena voluntad, el respeto, la justicia y la compasión, contribuyendo así a la convivencia pacífica en Chile entre nacionales y extranjeros para que nunca más en nuestro país sucedan hechos de violencia física, verbal y de ninguna índole en razón de la nacionalidad que ostente una persona”, consta en el último párrafo del acuerdo entre el chofer y la pasajera.