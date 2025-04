“¿Y por qué están cobrando?”: Chofer fiscalizado dio tremenda vuelta de tuerca a panelistas de matinal

Reveses como este no se veían desde hace años. Y es que en medio de su aparición en televisión durante una fiscalización vehicular en la comuna de Cerro Navia, un chofer de origen haitiano (residente en Chile desde hace una década) hizo un cuestionamiento que dejó sin palabras a los panelistas de Contigo en la mañana.

“¿Puedo hacer una pregunta?”, inquirió el conductor en primer lugar. “Cada viaje que uno hace en Uber se le cobra un impuesto... ¿Y por qué están cobrando impuesto a algo que supuestamente dicen que es ilegal?”, cuestionó el chofer. “Si uno paga impuesto, supongo que es por algo legal, no ilegal”, agregó.

Ante semejante argumento, al notero Tomás Cancino no le quedó otra que darle la razón. “¿Sabe qué? Le encontramos toda la razón. Es lo mismo que pensamos nosotros”, dijo el periodista del matinal de Chilevisión.

“No lo entiendo. Usted puede preguntar más arriba”, pidió el extranjero al comunicador. Mientras tanto en el estudio, Andrea Arístegui, junto a su compañero Julio César Rodríguez, le respondió al conductor.

“Hay una ley para regularizar Uber, pero se ha demorado por un reglamento que ha tenido que reingresar a Contraloría, pero obviamente la idea es que se regularice y legalice Uber, si es algo que utilizan muchas personas”, detalló la animadora del espacio.

“Todos quieren trabajar legal. Uno anda en la calle con miedo a la fiscalización y a los delincuentes. Uno no puede trabajar así. Uno busca una manera de salir adelante, no anda robando en la calle”, contrarrestó el chofer. Eso sí, el hombre no quiso reconocer si trabajaba o no para la aplicación.