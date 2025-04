Abogado de Cathy Barriga genera la molestia de Neme en el matinal: "¿Qué problema tiene usted?"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se indignó con el abogado de Cathy Barriga, Giovanni Calderón quien fue consultado en el programa sobre la complejidad que tiene defender a la exalcaldesa de Maipú que es acusada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Cabe mencionar que el día 2 abril, Barriga volverá a ser reformalizada y sus defensores esperan que pueda dejar la cárcel de mujeres de San Miguel para cumplir con arresto domiciliario. Recordemos que ya en varias oportunidades la exchica Mekano ha dejado el penal y luego ha vuelto a ingresar según la deicidio que tome cada juez.

¿Qué dijo el abogado de Cathy Barriga?

“¿Es fácil ser abogado de Cathy Barriga? Debe ser una clienta complicada. Cuando ella estaba en arresto domiciliario y hacía unos TikTok, bailando, haciendo ejercicio... yo no digo que no lo haga, pero deja un registro, puede ser leído como una provocación. No sé si usted me entiende”, le planteó José Antonio Neme al entrevistado.

“Te entiendo perfectamente y te voy a responder con una analogía. Es tan difícil ser abogado de la exalcaldesa Barriga como va a ser difícil si Colo Colo pierde la Copa Libertadores o como hoy día es difícil ser ciudadano chileno contra el mundo”, respondió Calderón, que dejó marcando ocupado al conductor del matinal.

"¡¿Cómo?! Me perdí de algo. No entendí nada su analogía" reaccionó Neme. "Que es difícil decirle al mundo “sabe que yo soy chileno y tengo autoridades que, aunque usted no lo crea, hacen las cosas que hacen” respondió el abogado.

Neme: ¿A quién se refiere, particularmente?

Giovanni Calderón: Al Presidente.

Neme: ¿Qué problema tiene usted con el Presidente? ¿Qué tiene que ver? No entiendo.

Giovanni Calderón: Acá hay una crítica comunicacional al comportamiento de la exalcaldesa Cathy Barriga que dificulta, a juicio tuyo, la defensa de ella. De la misma manera cuesta defender a las autoridades nacionales, de cara al resto del mundo, frente a lo que vemos habitualmente.

Neme: Pero el Presidente no está formalizado por nada, estamos haciendo comparaciones que no aplican.

Giovanni Calderón: Perdona, pero está imputado, porque le habría pagado con fondos públicos a su abogado para una defensa privada. Está en discusión eso, pero hay una querella en su contra.

