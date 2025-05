“Es mi salud y él me hace bien”: Chofer de micro manejaba con su perro de contención y terminó despedido

Antonio, un chofer del sistema RED en Santiago, solía realizar sus recorridos acompañado de su perro de contención emocional, Coky. Sin embargo, a principios de mayo, fue desvinculado de su trabajo, un hecho que generó indignación en redes sociales, donde muchos calificaron la decisión como injustificada.

Este domingo, en una entrevista con Meganoticias, el conductor relató que su relación con la empresa siempre había sido estable, hasta que una nueva administración tomó la decisión de finalizar su contrato.

"Me despidieron el 7 de mayo y fue algo malísimo, porque yo siempre he trabajado con mi compañero (el perro) y para mí es algo terrible. Llevo tres años con él y la empresa tomó una medida muy drástica contra nosotros", contó Antonio. Además, destacó que Coky "me acompaña todos los días en mi trabajo en la mañana, hasta las 12:00 de la noche a veces".

El chofer comentó que el perro comenzó a acompañarlo tras un delicado diagnóstico. "Coky llegó a nuestra vida cuando empecé con una crisis severa laboral aguda y por eso él es mi compañero hace tres años. Es una necesidad que tengo como persona. Es mi salud y él me hace bastante bien. Con él puedo hacer todo".

"Llegó una administración con jefes nuevos y cambiaron las cosas. De la noche a la mañana me dijeron que estaba despedido", relató. "Me siento muy mal y me duele hablar de este tema. Espero que algún empresario particular que tenga buses me pueda dar un trabajo", cerró el chofer.