Chilena encarcelada en EE.UU realiza desesperado llamado: "Acá hay asesinos"

Para el matinal Mucho Gusto, Catalina una joven chilena encarcelada en Estados Unidos por su situación de irregularidad logró contactarse y narrar la dramática situación que vive desde que fue deportada. Cabe señalar que el caso fue visibilizado por su padre quien contó el duro momento que vivía la joven y la poca ayuda que había recibido por parte de la embajada de Chile en ese país, que recordemos ha tomado drásticas medidas en contra de la migración desde que asumió Donald Trump.

La joven chilena que se quedó abajo del vuelo que trajo a 44 personas chilenas deportadas desde Estados Unidos y su familia tenía la esperanza de que la pudiesen mandar en ese avión. Según contó Luis, su hija fue detenida el 20 de marzo pasado en su trabajo y, por problemas de coordinación entre las autoridades, se quedó abajo del vuelo. "Cuando se quiso venir, cuando ya estábamos más consolidados como familia, nos comunican que en marzo la detuvieron engrillada”, lamentó el padre de la joven en el programa.

¿Qué dijo la chilena encarcelada en EE.UU?

Gracias a la gestión de su padre, Catalina pudo entregar su testimonio en exclusiva al matinal de Mega.“Estoy confiada en Dios que todo pasa por algo, pero igual molesta por el sistema, por no tener respuesta. Gracias a Dios hablo inglés y puedo preguntar qué está pasando, pero nadie me da una respuesta concreta. Me dicen una cosa, me dicen otra, ayer supuestamente el avión me dejó, que se fue y no hay respuesta de nada“, explicó la mujer.

Luego de confirmar que se encuentra en Louisiana, Cata precisó que “dijeron que simplemente el avión se fue, que ellos llegaron muy tarde, que migración envió un correo muy tarde a los de transportación. Me tenían que sacar supuestamente a las 2 de la mañana y me sacaron casi a las 7 de la mañana de acá, y la conductora paró en la estación de gas (bencina) un montón de rato. No entiendo, fue mucha pérdida de rato”.

Asimismo, declaró que estuvo engrillada de “pies, cintura y manos, como peor que un criminal, a todas nosotras... el servicio que tenemos acá es terrible, medicina no tenemos, simplemente agua e ibuprofeno. Las comidas tenemos que pagarlas“. “Las llamadas telefónicas son extremadamente caras, son aproximadamente 30 dólares, una llamada de cinco minutos de aquí a Chile. Las camas son terribles, el trato que tienen aquí la mayoría de las personas es terrible, como la mayoría no sabe hablar inglés no puede defenderse. Estamos con hombres, hombres criminales, mujeres y niños. Hay desde asesinos, violadores, lo peor aquí, está todo mezclado y la seguridad no es segura. Los oficiales no portan armas, no portan nada, así que aquí puede pasar cualquier cosa”, afirmó Catalina.

Finalmente, aseguró que no le dieron la oportunidad de hablar con autoridades ni abogados, solo le mencionan que viajará la próxima semana.

