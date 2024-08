Cecilia Bolocco lidera marcha en Santiago: Pide que el cáncer vuelva a ser prioridad nacional

Durante el pasado sábado por la mañana, Cecilia Bolocco lideró una marcha por las calles de Santiago para destacar la situación de los pacientes oncológicos que están en lista de espera en el país.

En entrevista con 24 Horas, la presidenta de la Fundación Care reveló que más de 18 mil personas están actualmente en esta condición. "Finalmente, ha llegado este día, uno que comenzó bastante nublado, oscuro, pero está saliendo el sol, y es eso lo que queremos transmitirle a los pacientes", partió diciendo.

"Ya no están solos, la ciudadanía está despertando y tomando conciencia del real problema que tenemos", agregó. Además, agregó que "debemos tomar medidas urgentes, tenemos que exigirle a las autoridades que el cáncer vuelva a ser una prioridad nacional".

Asimismo, la ex Miss Universo lanzó un contundente llamado. "Se tiene que ejecutar la Ley Nacional del Cáncer como la ley GES, no podemos seguir esperando. El cáncer no espera y la ciudadanía, a partir de hoy, tampoco", sentenció.

Recordemos que Bolocco enfrentó una difícil batalla cuando su hijo Máximo, de apenas 14 años, padeció un complejo cáncer cerebral. "Fue un camino trágico, doloroso y tremendo, ahí fue cuando tomé conciencia de que la enfermedad es compleja y difícil", comentó semanas atrás en conversación con Mucho Gusto.