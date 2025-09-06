Investigación por casa de Allende: Aseguran que Fiscalía tomó definición por rol de Gabriel Boric

Gabriel Boric e investigación sobre casa allende

Por: Redacción El Periscopio

En esta jornada, la Fiscalía Regional de Coquimbo presentó una solicitud para cerrar formalmente la investigación en la que se indagaba al presidente Gabriel Boric por la utilización de fondos estatales en la contratación de un abogado para su defensa. La medida busca poner fin al proceso relacionado con la polémica compra del inmueble perteneciente al expresidente Salvador Allende.

En enero de 2025, el Ejecutivo adjudicó mediante trato directo los servicios del abogado Jonatan Valenzuela Saldías, por un monto cercano a $13,8 millones, con el objetivo de representarlo en esta causa judicial que surgió tras la fallida operación de compraventa de la propiedad, en la que estaba involucrada la entonces ministra Maya Fernández.

Principales involucrados en la causa

En el marco de la investigación, Boric prestó declaración como imputado el 28 de marzo en La Moneda, ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Entre los demás investigados se encuentran figuras políticas y funcionarios vinculados al proceso de compraventa:

  • La exministra Maya Fernández
  • La exsenadora Isabel Allende
  • La exministra Marcela Sandoval
  • Funcionarios de Bienes Nacionales
  • Integrantes de la Fundación Allende

La resolución sobre la solicitud de sobreseimiento definirá si el presidente queda formalmente fuera del caso, un hecho que podría cerrar un capítulo polémico en la política y farándula judicial chilena.

