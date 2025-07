Rodolfo Carter genera polémica con comentario sobre detención de inspector en La Florida: "Le decían yuta"

A través de redes sociales el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter, lanzó un comentario que generó polémica sobre la detención de un inspector municipal en la comuna. Recordemos que el joven trabajador intentó fiscalizar a un carabinero de franco, ante lo que habría hecho un mal uso de su cargo siendo detenido por Carabineros.

El trabajador llamado Fabio Cháves comentó lo sucedido a los medios tras ser liberado. “Fiscalizamos una moto y él no quiso entregar los documentos. Se identificó como carabinero, pero se negó“, dijo a la salida de la 61ª Comisaría. “A los tres minutos llegaron los carabineros. Quisieron detenerme por hurto de llaves. Perfectamente pudo haberme atropellado. Yo no lo conozco, no sé a lo que va también“, añadió.

¿Qué dijo Carter sobre lo ocurrido al inspector municipal?

El primero en salir a defender a Cháves fue el alcalde de La Florida, Daniel Reyes. Incluso encaró a un oficial de Carabineros. “Es impresentable que un vecino después de ser asaltado espere más de dos horas la llegada de Carabineros, pero cuando de los suyos es fiscalizado por seguridad ciudadana y les pide ayuda, estos lleguen en menos de 5 minutos”, disparó el edil.

Mientras que Carter mencionó. “Cuando otros les decían yuta, nosotros los defendimos. Cuando todos los abandonaban, en La Florida los acompañamos. Ayer, hoy y siempre estaremos al lado de Carabineros, pues son un emblema de nuestra Nación. Pero lo ocurrido anoche es impresentable”, aclaró.

“El Alcalde Reyes y los funcionarios municipales están dejando sus vidas por cuidar a los vecinos, y no pueden recibir este trato de una institución que los chilenos necesitamos más que nunca", sentenció. El comentario generó una ola de comentarios en la red social mencionada. “La yuta siempre será yuta. En todas partes”, “Introducción completamente innecesaria, no tiene mayor sentido. Un 1.0″, “¿Conoces la palabra PACO?" y ‘Hoy y siempre’. Fanático y ridículo", fueron algunas de las reacciones.

