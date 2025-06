Indignada: Carmen Hertz reacciona a polémica imagen durante la cuenta pública

Durante la mañana de este domingo se realizó la Cuenta Pública 2025 liderada por el presidente Gabriel Boric, en la instancia la parlamentaria Carmen Hertz del Partido Comunista dio a conocer su malestar por la intervención que realizaron unas colegas quienes se mostraron con la bandera de Israel. En concreto las legisladoras del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha y Francesca Muñoz fueron las pioneras de esta iniciativa.

Tras el hecho, las parlamentarias explicaron su intervención. La diputada Concha explicó que "Chile tiene que tener una postura coherente en lo que es promover la paz y exigir el respeto al Derecho internacional, sobre todo humanitario, y evitar estas rupturas diplomáticas sesgada y selectiva".Por su parte Muñoz, quien además es candidata presidencial de la colectividad, criticó al gobierno finalizada la cuenta pública. “Ha mostrado muchas señales concretas de estar en contra de Israel (...) Ahora anuncia que va a detener las importaciones de Israel hacia Chile, entonces para mí es una pésima señal”, precisó.

¿Qué dijo Hertz sobre la intervención de sus pares?

La actitud de las diputadas generó críticas desde algunos sectores oficialistas, principalmente por respaldar a un estado que actualmente está en guerra y realiza ataques continuos contra la Franja de Gaza. Entre las reacciones, destacó el breve pero contundente mensaje de la abogada comunista que no se aguantó la rabia.

A través de X, Carmen Hertz compartió una fotografía de las parlamentarias en cuestión, acompañada del siguiente comentario: “Diputadas de extrema derecha ‘pro vida’ muestran su cretinismo, maldad y brutalidad con desfachatez escandalosa”. "Estimada Diputada, Israel es la segunda patria de 10 mil chilenos, parte de los cuales usted conoce, y es la patria espiritual de 20 mil judíos en Chile. Ese insulto inaceptable a nuestro símbolo patrio la desmerece como político y como ser humano" le respondió a Hertz la Comunidad Chilena Israel en la misma red social.

Sin embrago, hubo quienes la apoyaron. "No me explico cómo lograron los votos para llegar al congreso, esto envalentona a cualquiera!! Entenderán el significado de ´dignidad del cargo´..la imagen responde por si sola está interrogante"; "Son brutas y muy ignorantes, en ellas prima él fanatismo religioso, qué es muy peligroso"; "No me causa extrañeza que la extrema derecha corrupta y miserable estén de acuerdo con el genocidio al pueblo palestino, ellos adoran la maldad y el crimen", fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

