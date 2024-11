¿Prepara el adiós? Carlos Palacios preocupa a todos los hinchas con sus declaraciones

Carlos Palacios ha tenido un gran 2024 y, por lo mismo, muchos clubes han puesto sus ojos en él. Su partida del Estadio Monumental es inminente y así lo han dejado claro sus palabras, pues el delantero ya comenzó a despedirse de todos los fanáticos del Cacique.

La "Joya" jugó lesionado ante Deportes Iquique, afirmando que "arriesgué porque amo estos colores, siempre he sido hincha y conversé con personas para hacerlo. Sentía que era el momento, que era lo que tenía que hacer, me nació hacerlo, yo lo pedí primero y gracias a Dios no pasó a mayores y feliz por el equipo".

En esa línea, continuó agregando que "puede ser que sea mi último partido en el Monumental, quizás, por eso quería jugar. No tengo muchos detalles más para dar pero eso me motivó a jugar, por la gente que siempre me ha dado el apoyo. Entonces por eso decidí arriesgar, puede ser que haya sido el último entonces traté de disfrutarlo como debía".

Palacios comienza a despedirse de Colo Colo.

Pero eso no fue todo, porque el exdelantero de Unión Española aprovechó de dejar un jugado pronóstico de cara a lo que se viene para Colo Colo. "Me voy a ir como campeón", lanzó Carlos Palacios para concluir con sus declaraciones tras golear a Deportes Iquique.

Es así como la "Joya" instaló la preocupación en todos los fanáticos del Cacique, quienes ya comienzan a ver lejana la posibilidad de mantenerlo un año más en el Estadio Monumental. Recordar que los albos recibirán una millonaria suma de dinero si se da su venta, por lo que tendrían mucho dinero para reemplazarlo.

