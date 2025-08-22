¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica

Lo que parecía ser un procedimiento rutinario de Carabineros, pronto tomó un giro inesperado: en el interior de una sede masónica se encontraron tres cráneos que, a primera vista, corresponderían a restos humanos.

Eran cerca de las nueve de la mañana de este viernes cuando un llamado por robo llevó a Carabineros hasta la Logia Aristóteles Berlendis, en la comuna de San Miguel. Según relató una de las cuidadoras del recinto, desconocidos ingresaron a robar artículos electrónicos y de cocina.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados descubrieron una sala oculta compuesta por varios compartimentos, destinada a las ceremonias reservadas de la organización. En ese lugar se toparon con tres cráneos, cuyo origen y data aún no han podido ser establecidos, ni se ha confirmado si corresponden efectivamente a restos humanos.

El hallazgo quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que comenzó las diligencias para esclarecer de dónde provienen y cómo llegaron a una de las sedes de la Logia Masónica de Chile.

Masones salieron a dar explicaciones

Frente al espeluznante hallazgo, Eduardo Harcha, director jurídico de la Gran Logia de Chile, explicó a Radio Bío Bío que “en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros”.

“Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos habitualmente, que son réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud“, señaló.

Aun así, Harcha reconoció que desconoce el origen de los cráneos. “Su origen evidentemente va a tener que ser investigado y determinado exclusivamente por las autoridades competentes”, dijo. “La Gran Logia rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas contrarias a la dignidad humana o a la ley”, sentenció.