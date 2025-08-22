¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica

sede masónica

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club

Lo que parecía ser un procedimiento rutinario de Carabineros, pronto tomó un giro inesperado: en el interior de una sede masónica se encontraron tres cráneos que, a primera vista, corresponderían a restos humanos.

Eran cerca de las nueve de la mañana de este viernes cuando un llamado por robo llevó a Carabineros hasta la Logia Aristóteles Berlendis, en la comuna de San Miguel. Según relató una de las cuidadoras del recinto, desconocidos ingresaron a robar artículos electrónicos y de cocina.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados descubrieron una sala oculta compuesta por varios compartimentos, destinada a las ceremonias reservadas de la organización. En ese lugar se toparon con tres cráneos, cuyo origen y data aún no han podido ser establecidos, ni se ha confirmado si corresponden efectivamente a restos humanos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El hallazgo quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que comenzó las diligencias para esclarecer de dónde provienen y cómo llegaron a una de las sedes de la Logia Masónica de Chile.

Masones salieron a dar explicaciones 

Frente al espeluznante hallazgo, Eduardo Harcha, director jurídico de la Gran Logia de Chile, explicó a Radio Bío Bío que “en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros”.

“Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos habitualmente, que son réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud“, señaló.

Aun así, Harcha reconoció que desconoce el origen de los cráneos. “Su origen evidentemente va a tener que ser investigado y determinado exclusivamente por las autoridades competentes”, dijo. “La Gran Logia rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas contrarias a la dignidad humana o a la ley”, sentenció.

NOTAS DESTACADAS

universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton

Con un odiado jugador: La primera formación de Colo Colo sin Jorge Almirón al mando

"99.9% seguro": Anticipan el castigo que le daría Conmebol a la U de Chile e Independiente
Arturo Vidal y Universidad de Chile

¿No lo viste? El duro mensaje de Arturo Vidal por la masacre contra hinchas de la U
Colo Colo 2025

Nuevo problema: El jugador de Colo Colo que sufre portazo y debe esperar para salir del club
u de chile

¡¿Cómo?! Representante de figura de la U de Chile aparece detenido en Argentina
Argentina

¡Tras horror en Avellaneda! La feroz parada de carro de Karen Doggenweiler a embajador de Chile en Argentina
chofer de micro

Indignación en Quilpué por brutal golpiza a chofer de 77 años: “Cuántas veces hemos pedido ayuda”
Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile