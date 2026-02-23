¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

¡Múltiples estados en llamas! Muerte de capo narco “El Mencho” desata letal ola de violencia en México

Por: Catalina Martínez

Tras la caída de “El Mencho”, identificado como Nemesio Oseguera y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia extrema se tomó varios estados de México, dejando a su paso escenarios devastadores, miedo y un brutal número de muertos. 

Recordemos que, tras un operativo militar que derivó en un enfrentamiento en Tapalpa, el capo narco de 59 años resultó herido. Más tarde, mientras era trasladado a la Ciudad de México por vía aérea, el criminal falleció debido a sus heridas. 

A comienzos de 2025, la agrupación fue incorporada por Estados Unidos en su listado de entidades terroristas internacionales, decisión que fue acompañada por la fijación de una recompensa de 15 millones de dólares para dar con el cabecilla de la banda.

Cartel responde con ola de violencia

Según informó Meganoticias, la organización criminal, tras la caída de su líder, desató una ofensiva coordinada que se extendió por gran parte de México. El estallido incluyó cortes de carreteras, incendios de automóviles y ataques a estaciones de servicio, comercios y sucursales bancarias, además de choques directos con fuerzas de seguridad en al menos veinte entidades del país.

El balance oficial entregado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó un saldo fatal tras los choques armados: 30 integrantes del grupo criminal abatidos y, del lado de las autoridades, 25 miembros de la Guardia Nacional, además de un escolta, un trabajador del Ministerio Público de Jalisco y una mujer civil.

Así, el clima de incertidumbre se apoderó de estados como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, donde la actividad urbana se redujo al mínimo y numerosos locales optaron por bajar sus cortinas. Por otro lado, a través de redes sociales y diversos medios, comenzaron a circular registros que dejaron en evidencia los niveles de violencia que dominan México en estos momentos.

