VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

De cara a la inminente investidura del presidente electo, José Antonio Kast, los momentos de reflexión, proyección y autocrítica han sido el principal foco mediático que ha rodeado a la administración del actual mandatario, Gabriel Boric, en los días previos a su salida.

Precisamente, ese fue el contexto de la cercana entrevista que tuvo el jefe de Estado con Don Francisco en Las Caras de La Moneda. Durante la noche del lunes, ambos rostros pusieron sobre la mesa el camino que recorrió la gestión de Boric, tanto en lo político como en lo personal.

Eso sí, la máxima autoridad no se encontraba sola, sino que gran parte de su gabinete se sumó a la instancia. Entre ellos, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aprovechó de responder algunas preguntas respecto a los desafíos que enfrentó y sobre su relación con el mandatario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La pregunta sin filtro a Camila Vallejo

Sin embargo, la secretaria de Estado se vio enfrentada a un complejo momento en vivo cuando Don Francisco le dejó caer un punzante comentario: “Muchos dicen que usted cuando la cosa está peliaguda manda a otro a que hable en nombre del gobierno...”, formuló.

“Uy, qué feo, ¿quién dice eso?“, replicó la exdirigente estudiantil sin perder la calma, aunque visiblemente extrañada. “Varios”, fue la escueta respuesta de Mario Kreutzberger.

Ante eso, el presidente Boric no dudó en tomar la palabra y defender a su colega: “Eso es... yo voy a ser vocero. Eso es absolutamente falso”, alcanzó a decir el mandatario, antes de ser interrumpido por la propia ministra quien, cual Neo de Matrix, frenó en seco los misiles que le lanzaron.

“Podemos preguntarle aquí a los ministros presentes: me ha tocado ponerle harto pecho a las balas, harto, harto harto. Pero de eso se trata ser vocera”, sentenció Camila Vallejo, argumentando que en cuatro años “más de 260 vocerías solo desde el Palacio de La Moneda tuve que tener. Porque no cuento las que fueron de terreno, los puntos de prensa”.

Revisa aquí el momento:

La pregunta de Don Francisco que descolocó a Camila Vallejo en #LasCarasdeLaMoneda pic.twitter.com/3cixbDFg1h — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 10, 2026

Te puede interesar: "Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo