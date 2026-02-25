"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

A poco más de dos semanas del cambio de Gobierno, y en medio de las reuniones ministeriales bilaterales, la ministra vocera Camila Vallejo y su sucesora, Mara Sedini, se congregaron este miércoles en La Moneda. Durante la instancia, pusieron cara, entre otros temas, a las comparativas que constantemente las han puesto frente a frente en redes sociales.

El encuentro y los desafíos por venir

De acuerdo a lo consignado por T13, Vallejo y Sedini estuvieron reunidas por más de una hora. Asimismo, expresaron sus impresiones respecto al encuentro, tildándolo de "bueno" y "positivo", durante una posterior vocería en el patio de Los Naranjos.

Al respecto, la actual ministra afirmó: "Cumpliendo con un mandato que ha hecho el Presidente Boric de tener reuniones bilaterales de traspaso administrativo. Independiente de los cambios de gobierno, diferencias políticas, hay una continuidad de Estado que hay que garantizar".

La portavoz explicó que el encuentro incluyó la entrega de un dossier explicativo, donde se detalla el rol que cumple el ministerio, las iniciativas que impulsa, los procedimientos internos y la labor que desarrollan junto a distintas agrupaciones sociales, entre otros aspectos.

"Entregamos información de hitos y eventos que les tocará administrar y desarrollar. Todo con el fin de darle continuidad al Estado, y presentando los proyectos que está este Ministerio patrocinando en el Congreso", sostuvo Camila Vallejo.

Cuando fue el turno de Sedini para hablar, valoró el intercambio sostenido con la vocera, subrayando especialmente la conversación sobre el periodo en que ella ejerció funciones durante los cuatro años de administración.

"Tenemos mucha tarea que hacer pero agradecer. Una muy grata conversación respecto del funcionamiento del ministerio y los desafíos, pero también desde la experiencia de cuatro años de la ministra", aseguró.

Dentro de esa línea, la futura secretaria de Estado expresó: "Hay que tener mucha fortaleza para poder haber estado en estos cuatro años de corrido y yo eso, por supuesto, que lo valoro, lo respeto muchísimo y hay muchas cosas que observar y aprender, por supuesto".

¿Qué opinan de las comparaciones entre ellas?

Por otro lado, Vallejo y Sedini abordaron de una los paralelos que han circulado en plataformas digitales, refiriéndose a los comentarios que las confrontan y que se han viralizado especialmente en redes sociales.

"Suele compararse siempre a mujeres. Yo creo que hay que preguntarse por qué. Se tiende a poner foco particularmente en las mujeres para hacer una especie de comparación, instalar siempre lógicas como un poco de competencia", partió respondiendo Camila Vallejo.

"Creo que no va al caso, para nosotros no son relevantes, lo relevante es el trabajo, la gestión, que pueda haber tenido yo y la que vaya a tener la futura ministra", sentenció la actual vocera.

Por su parte, Mara Sedini se alineó con los comentarios de su antecesora señalando que al "estar en una posición tan expuesta como es la vocería del gobierno, creo que evidentemente trae que las personas tiendan a estar dando distintas apreciaciones".

"A mí me parece que cada persona siempre es única con su trayectoria, con sus talentos, con sus diversas características. Cada una se va a poner al servicio del país desde su perspectiva, desde sus capacidades, precisamente esos talentos y esa mirada y ese cariño por Chile por delante", expresó. "Yo creo que las comparaciones no corresponden", concluyó.

