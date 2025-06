Boric lanza irónica respuesta a rumores sobre el nacimiento de su hija

Durante la jornada, el presidente Gabriel Boric estuvo presente en un evento y se refirió a las “especulaciones” y reportes en la prensa relacionadas al lugar de nacimiento de su hija Violeta, quien debería nacer durante los próximos días. En concreto el mandatario estaba participando en la inauguración de un complejo de la PDI en Los Andes instancia en la que agradeció los buenos deseos y bromeó asegurando que esperaba que no naciese justo en el marco de la ceremonia.

Hace algunos días Boric señaló en T13 Radio que en veinte años le gustaría de su paternidad "haber sido un padre presente. Que, por lo tanto, desde que nazca en adelante, bueno, desde el embarazo en adelante, ella me haya sentido siempre ahí para apoyarla en lo que necesite”. “No sienta que le impuse una manera de ser y que no cargue con mis traumas ni mis errores. Que, siendo Violeta Boric Carrasco, el peso del apellido por ser una figura pública le sea leve y que pueda desarrollar sus propias virtudes más allá de quién soy o fui yo” mencionó aparentemente emocionado.

¿Con que ironizó Boric sobre el nacimiento de su hija?

El presidente criticó que los medios informaran sobre supuestos preparativos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lo que le ha generado una “mezcla entre risa y molestia”. “Los medios empiezan a especular respecto a esto, de dónde va a nacer Violeta, y decían: El hospital se prepara con especialistas para recibir a la guagua. No, si la iba a atender un ingeniero comercial seguramente… como si fuera un privilegio que vaya a haber una matrona“, cuestionó.

Además, el jefe de Estado se refirió a por qué decidió junto con su pareja que el parto sea en un recinto público y no privado. “Nos vamos a atender en hospital público y no me cabe ninguna duda que los trabajadores de la salud van a hacer su pega como con cualquier mujer de Chile. Sin ningún tipo de privilegio“, remarcó el primer mandatario.

“La vida y sus bigbanes. Traerás a junio cada primavera, puntito. En tu espera, y siempre, daremos lo mejor de nosotros para que el Chile que toque vivir sea más justo y feliz. Te amamos”, fue el mensaje que escribió el mandatario el pasado cuatro de diciembre junto a una imagen en la que mostró una ecografía.

