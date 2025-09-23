Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable al biólogo Jorge Gallardo por la violación cometida contra una investigadora francesa en la Antártica, ocurrida el 29 de febrero de 2019.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, el Ministerio Público demostró que el acusado, con quien la víctima mantenía un vínculo previo, se valió del aislamiento del campamento para atacarla dentro de la carpa que compartían.

Junto a ellos viajaban dos investigadores más, y el incidente tuvo lugar en la zona de Byers, en el extremo occidental de la Isla Livingston, situada al suroeste de la base Villa Las Estrellas.

Después del viaje, la víctima optó por no dar declaraciones y, ya en Santiago, enfrentó un cuadro depresivo que le impidió continuar con sus labores. La Fiscalía solicitó para el responsable una condena que podría llegar a los 10 años de prisión, decisión que será definida en los próximos días.

Al respecto, la Fiscalía de Magallanes destacó que “este veredicto demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto de los hechos, tampoco la dificultad de conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica, lo importante es que la víctima fue valiente y denunció”.

“Nos permitió este caso complejo, recabar los medios probatorios y presentar un caso ante el tribunal. Esto ha sido coronado hoy con una sentencia condenatoria”, añadieron. Cabe destacar, que se trata del primer antecedente de un delito de esta naturaleza reportado en territorio antártico.