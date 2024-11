Baile de Camila Flores por triunfo de Trump genera ola de comentarios en redes

Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la diputada Camila Flores de Renovación Nacional se mostró feliz celebrando en TikTok, lo cual generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores. Además durante la jornada del miércoles visitó el programa Sin Filtros y se refirió al triunfo del mandatario.

En este programa, señaló sobre la campaña presidencial de Trump. "Yo creo que finalmente lo que se impone en diferentes países, ampliemos un poco más la base en EEUU, Argentina y creo que va a terminar pasando también el próximo año en Chile, finalmente ciertas ideas que son de sentido común, la gente quiere sentido común, no quiere vivir llena de inmigrantes que ingresan a sus países de manera ilegal, copando servicios públicos y necesidades que no son cubiertas para los chilenos" señaló.

Camila Flores celebra triunfo de Trump

En el video que publicó en redes, Flores salió bailando con un jockey rojo con su pareja, Percy Marín junto con un sticker de Trump, en el cual escribió: "A pesar de tener todos los progres en contra @President Donald J Trump lo hizo otra vez ¡Viva la libertad! @percymarinvera" redactó con la canción “Y.M.C.A” de Village People".

"Trump no tiene idea quienes son este par"; "Hasta la derecha pensante entiende que el triunfo de Trump es malo para Chile por sus políticas proteccionistas……pero es la derecha pensante, no Camila Flores"; "Por este tipo de personas es que me rehuso a pensar en la derecha como opción política"; "Celebran triunfos de otros países qué vergüenza" fueron algunos comentarios que recibieron.

En su cuenta de TikTok la parlamentaria tiene más de 30 mil seguidores y suele publicar sus opiniones en la Cámara sobre diversos temas, por ejemplo, hace un par de días subió un reel sobre la detención de los tres sujetos involucrados en el asesinato de tres Carabineros en Cañete, al sur del país pidiendo que se "secaran en la cárcel".

