Dan a conocer fuertes amenazas realizadas por prófugo del asesinato a Carabineros: "Yo quería matar a tu papá y ...”

Para esclarecer el atentado en contra de los tres Carabineros en Cañete, la Policía a contado con varias interceptaciones telefónicas de los principales sospechosos. Ese es el caso de Tomás Antihuén (22) sindicado por los investigadores como el líder del crimen y a quien se encuentra buscando intensamente para formalizar.

BioBio Chile accedió a una filtración de la investigación, la cual corresponde a la escucha de una llamada telefónica del acusado en la cual se comprobaría su responsabilidad en el caso y su peligrosidad, debido al nivel de amenazas que realizaba en contra de sus cercanos que se habrían negado a participar en el macabro crimen.

¿Qué se le escucha decir al prófugo por el asesinato a Carabineros?

El tío de Tomás aseguró que fue amenazado por el joven cuando rechazó la invitación de “hacerle algo” a Carabineros que iban a verificar su arresto domiciliario. Así mismo, el testigo principal del caso aseguró que el hecho lo venían planificando hace al menos tres meses y a él incluso le habrían preguntado datos sobre los uniformados.

Bajo esta misma línea, el testigo protegido manifestó que al no querer participar su sobrino le puso una escopeta en el pecho y le advirtió que si veía algo y hablaba, lo mataría a él y su familia. Además, el ente investigador maneja una llamada entre Tomás y la madre de su hija a quien amenazó fuertemente dando cuenta de su carácter. Días después del ataque el sujeto le dice a su pareja. “¡Pero no voy a ir a hueviar pa allá! ¡Ponte vía oh! ¿Qué hueá te pasa?” sugiriendo que se iría a Santiago.

Ante esto la mujer reaccionó. “¡Ajá! Y te vai a Santiago y ahí van a pillarte de una”. Con un tono similar en otra llamada Tomás le reclama a la mujer. “Y ahora me llegaste y me demandaste, dijiste que yo te quería matarte a ti”. “Pero si tú me querís matarme po’” respondió la mujer a lo que el acusado reaccionó. “Quería matarte a tu papá y a ese culiao con el que andabai” dijo.

