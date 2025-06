"Quiere ser figura": Arturo Vidal sin filtro contra el árbitro por su expulsión ante Audax Italiano

Colo Colo cayó por 2-1 en su visita a Audax Italiano en un encuentro donde Arturo Vidal volvió a ser protagonista de la polémica, y es que tras el partido, el volante cargó sin filtro contra el árbitro Fernando Véjar por su decisión de enviarlo a las duchas cuando finalizaba el compromiso en el Bicentenario de La Florida.

Fue en zona mixta que el mediocampista albo destrozó la actuación del colegiado, quien lo expulsó por una doble amonestación debido a sus reclamos: "La expulsión es de locos, a veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar".

Pero eso no sería todo, y es que el ex Bayern Múnich acusó que dicho juez ni siquiera debería estar en la Primera División chilena: "En segunda o en tercera podría, si no le gusta la presión, si no aguanta un jugador de alto nivel o un capitán que le diga las cosas, y te saquen amarilla por eso, es de locos".

"Ojalá en el próximo partido nos toquen mejores árbitros, árbitros que nos dejen jugar, lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no saben reaccionar o a ellos les gusta tratar mal a los jugadores, eso está muy mal. Siempre traté de decirle bien las cosas", profundizó el capitán colocolino.

"Le dije 'en el primero te demoraste un segundo en anularnos el gol que hicimos y este lo haces tan rápido', ahí no le gustó mucho y ahí le dije 'revísalo, revísalo' y me sacó las dos amarillas. Estas cosas han pasado antes, le pasó a Zamorano, cuando quieren ser figura, pero ya está", remató un furioso Arturo Vidal.

