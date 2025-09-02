¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú

En medio del creciente debate presidencial sobre la reforma de pensiones, Jeannette Jara no perdió la oportunidad de responder a los comentarios que Evelyn Matthei emitió en televisión. ¡Y no solo eso! Pues también aprovechó de lanzar un palo hacia su principal contrincante según los sondeos, José Antonio Kast.

Todo comenzó durante la transmisión del matinal Mucho Gusto, cuando José Antonio Neme le hizo un directo comentario a Matthei. El periodista le remarcó a la abanderada de Chile Vamos que estaba dándole “un punto” a la carta del oficialismo al defender la reforma previsional.

“Cuando usted hace esta especie de reconocimiento a la reforma, usted le está reconociendo a Jeannette Jara el mayor logro de este gobierno, su capacidad negociadora y de consensuar una reforma que va a pasar a la historia de este país. Le está dando un punto a su contrincante”, apuntó Neme.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

No, yo le estoy dando un punto a toda la gente que participó y que logró construir algo”, se defendió Matthei, mencionando, junto con Jara, a senadores de su sector, al ex ministro Mario Marcel y a economistas. 

De todas formas, la exalcaldesa de Providencia destacó: “Es una gran reforma”. Por su lado, el animador seguía insistiendo en que “esa reforma lleva el nombre de Jeannette Jara, pues”.

La respuesta de Jara

Más tarde, Jara utilizó sus redes sociales para resaltar lo dicho por su rival en el matinal. En ese sentido, planteó una suerte de “alianza” con Matthei con el objetivo de contrarrestar la postura de José Antonio Kast en este tema.

Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas”, partió expresando la militante del PC en su cuenta de X.

Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida. Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, añadió. 

Al final, la candidata oficialista cerró su potente descargo con un discreto pero directo palo para Kast. “El único sector que se opuso fue Republicanos”, lanzó Jeannette Jara.

NOTAS DESTACADAS

La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social
Campamento Japón

¿Qué harán con el terreno? Así fue el desalojo de casi 100 familias del “Campamento Japón” en Maipú
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

Alejandro Tabilo aclara y justifica su ausencia en la Copa Davis tras llenarse de duras críticas
Baby Bandito

¡Conocido cantante le mandó ofrenda! Así fue el último adiós a “Baby Bandito”
Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Stephanie Vaquer va por el título mundial de la WWE.

Va por la gloria: Stephanie Vaquer tiene fecha para luchar por este histórico logro en la WWE
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

Multa millonaria y algo más: Colo Colo recibe potente medida por muerte de hincha en el Monumental
La reacción de Bublik al perder contra Jannik Sinner.

"Yo no soy malo, pero…": La divertida reacción de Alexander Bublik tras ser aplastado por Jannik Sinner en el Us Open
Alexis Sánchez recibe críticas de la prensa española.

Con millonario sueldo y un duro recibimiento: Así fue la llegada de Alexis Sánchez a Sevilla
Bonos y aguinaldos fiestas patrias

Bonos y aguinaldos en septiembre 2025: montos, fechas de pago y quiénes reciben los beneficios del Gobierno
Panorama de las últimas fechas en las Eliminatorias 2026.

Con el retiro de una leyenda: El panorama de las últimas jornadas de las Eliminatorias 2026
vendedora ambulante

VIDEO: Vendedora ambulante se desnudó en plena fiscalización a modo de protesta