¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones

En medio del creciente debate presidencial sobre la reforma de pensiones, Jeannette Jara no perdió la oportunidad de responder a los comentarios que Evelyn Matthei emitió en televisión. ¡Y no solo eso! Pues también aprovechó de lanzar un palo hacia su principal contrincante según los sondeos, José Antonio Kast.

Todo comenzó durante la transmisión del matinal Mucho Gusto, cuando José Antonio Neme le hizo un directo comentario a Matthei. El periodista le remarcó a la abanderada de Chile Vamos que estaba dándole “un punto” a la carta del oficialismo al defender la reforma previsional.

“Cuando usted hace esta especie de reconocimiento a la reforma, usted le está reconociendo a Jeannette Jara el mayor logro de este gobierno, su capacidad negociadora y de consensuar una reforma que va a pasar a la historia de este país. Le está dando un punto a su contrincante”, apuntó Neme.

“No, yo le estoy dando un punto a toda la gente que participó y que logró construir algo”, se defendió Matthei, mencionando, junto con Jara, a senadores de su sector, al ex ministro Mario Marcel y a economistas.

De todas formas, la exalcaldesa de Providencia destacó: “Es una gran reforma”. Por su lado, el animador seguía insistiendo en que “esa reforma lleva el nombre de Jeannette Jara, pues”.

La respuesta de Jara

Más tarde, Jara utilizó sus redes sociales para resaltar lo dicho por su rival en el matinal. En ese sentido, planteó una suerte de “alianza” con Matthei con el objetivo de contrarrestar la postura de José Antonio Kast en este tema.

“Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei. En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas”, partió expresando la militante del PC en su cuenta de X.

“Nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida. Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, añadió.

Al final, la candidata oficialista cerró su potente descargo con un discreto pero directo palo para Kast. “El único sector que se opuso fue Republicanos”, lanzó Jeannette Jara.