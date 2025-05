Abogada feminista explota en Sin Filtros en contra de panelistas: "Seguimos con tanto machito en este programa..."

En una nueva edición del programa Sin Filtros la abogada feminista María José Escobar, secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso e integrante de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, realizó una intervención que generó molestia entre los panelistas del programa.

“Yo hoy vengo porque no estamos para hacerlos sentir cómodos a ustedes, los hombres, sino que nosotras venimos a incomodarlos. Cuando aquí vienen a interrumpir a la mujeres, cuando nosotras tenemos que pedir permiso para poder opinar, es solamente el miedo que tienen ustedes”, disparó, de entrada, en el programa que conduce Gonzalo Feito.

¿Qué dijo la abogada en Sin Filtros?

Luego, afirmó que “a propósito de la candidatura de las primarias, me parece súper extraño como todavía tenemos una contienda y un trato totalmente desigual, seguimos hablando de la pareja de Carolina Tohá, de la pareja de Jeannette Jara, seguimos hablando de que se le pincha el teléfono a la señora de... y seguimos hablando de la señora de”.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Fue en este punto donde algunos panelistas le recordaron casos como el de MEO o Pablo Maltés, donde ocurriría todo lo contrario. A ella no le hizo gracia. “Espero que no me siga interrumpiendo o volvemos a lo mismo. Acá estamos tratando de hablar y seguimos con tanto machito en este programa... que no lo considero nefasto, pero sí creo que estas faltas de respeto se siguen perpetuando”, sentenció.

"Se entiende tanto resentimiento y tanta rabia en contra de los hombres, si te dejan por otra al poco tiempo de haber sido madre y dejan embarazada a la amante, yo también estaría desquiciada. La culpa es de Rementeria no de todos los hombres"; "Se pierde tiempo precioso tratando de explicarle lo obvio, en desmedro de panelistas a los q vale la pena escuchar"; "Usan términos en inglés y ni saben como escribirlos", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Neme se indigna en vivo con Fidel Espinoza por dichos sobre su amigo Manuel Monsalve: "¡Eso es indecente!"