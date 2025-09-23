“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores

Camila Flores

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin

El revuelo causado por el video viral de la diputada Camila Flores, está lejos de calmarse. Y es que, en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, la legisladora fue encarada por una usuaria de Tik Tok. Ante eso, la abogada tuvo una reacción que desencadenó una serie de críticas en redes sociales.  

Todo ocurrió mientras la autoridad se encontraba en una fonda de Viña del Mar. En cierto momento, la mujer desconocida se acercó para saludarla y, de paso, dejarle una aclaración en referencia a sus constantes críticas al gobierno. “Chile no se cae a pedazos”, le señaló.

Frente a eso, Flores respondió con evidente molestia. “Sí se cae y por culpa de ustedes, los orcos zurdos”, espetó. A lo que la mujer, tranquilamente replicó: “Mentira, no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí”

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

¿Qué dijo Neme?

Tras escalar la polémica, el periodista José Antonio Neme no quiso quedar al margen y decidió pronunciarse al respecto. Durante la transmisión de Mucho Gusto, abordó la estrategia comunicacional del mandatario argentino Javier Milei y de su círculo más cercano, marcada por la provocación y el enfrentamiento. En medio de ese análisis, trajo a colación a la parlamentaria de oposición. 

“Lo nutren y adornan con una cosa tan ridícula y agresiva, y genera una reacción en la contraparte. Y aquí yendo a una cosa menor que pasó el fin de semana. Y con todo el cariño que yo le tengo, me cae bien, he conversado con ella… la diputada Camila Flores”, partió diciendo. 

“Va a una fonda y dice ‘orcos de izquierda’ o zurdos de no sé qué cosa... no podís llevar a ese nivel la discusión, aunque ella tenga muy buenas ideas, o Milei, creo que con la retórica belicista entras en un loop del cual no sales más”, sentenció el comunicador. 

Redes sociales no se lo perdonaron 

Ante las palabras de Neme sobre la polémica, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. A través de X, los cibernautas cuestionaron la “tibieza” con la que el rostro de Mega se refirió al zafarrancho de la diputada. Además, apuntaron contra la expresión “aunque ella tenga muy buenas ideas” que soltó mientras daba su opinión. 

Revísalas a continuación: 

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Álvarez recupera a Israel Poblete en la U

¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada