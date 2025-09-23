“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores

El revuelo causado por el video viral de la diputada Camila Flores, está lejos de calmarse. Y es que, en medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, la legisladora fue encarada por una usuaria de Tik Tok. Ante eso, la abogada tuvo una reacción que desencadenó una serie de críticas en redes sociales.

Todo ocurrió mientras la autoridad se encontraba en una fonda de Viña del Mar. En cierto momento, la mujer desconocida se acercó para saludarla y, de paso, dejarle una aclaración en referencia a sus constantes críticas al gobierno. “Chile no se cae a pedazos”, le señaló.

Frente a eso, Flores respondió con evidente molestia. “Sí se cae y por culpa de ustedes, los orcos zurdos”, espetó. A lo que la mujer, tranquilamente replicó: “Mentira, no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí”

¿Qué dijo Neme?

Tras escalar la polémica, el periodista José Antonio Neme no quiso quedar al margen y decidió pronunciarse al respecto. Durante la transmisión de Mucho Gusto, abordó la estrategia comunicacional del mandatario argentino Javier Milei y de su círculo más cercano, marcada por la provocación y el enfrentamiento. En medio de ese análisis, trajo a colación a la parlamentaria de oposición.

“Lo nutren y adornan con una cosa tan ridícula y agresiva, y genera una reacción en la contraparte. Y aquí yendo a una cosa menor que pasó el fin de semana. Y con todo el cariño que yo le tengo, me cae bien, he conversado con ella… la diputada Camila Flores”, partió diciendo.

“Va a una fonda y dice ‘orcos de izquierda’ o zurdos de no sé qué cosa... no podís llevar a ese nivel la discusión, aunque ella tenga muy buenas ideas, o Milei, creo que con la retórica belicista entras en un loop del cual no sales más”, sentenció el comunicador.

Te hablan Camila Flores 😄👍🏻.#MuchoGustoMega.

Redes sociales no se lo perdonaron

Ante las palabras de Neme sobre la polémica, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. A través de X, los cibernautas cuestionaron la “tibieza” con la que el rostro de Mega se refirió al zafarrancho de la diputada. Además, apuntaron contra la expresión “aunque ella tenga muy buenas ideas” que soltó mientras daba su opinión.

Revísalas a continuación:

Neme a los de derecha los trata con guante de seda. Decir q Camila Flores tiene buenas ideas, q le cae bien, cuando defiende a violadores de DDHH y no ha hecho NADA por la gente y encima se pone a insultar a quien piensa distinto. Hubiera sido alguien d izquierda y lo hace MIERDA

Iba bien hasta que asume que ambas plastas tienen buenas ideas

Una miente con descaro sobre la situación económica del país, el otro está quebrando Argentina y entregándosela a USa e Israel



Doble discurso o lamesuelas encubierto ?

Doble discurso o lamesuelas encubierto ?

Penca aquí @jananeme

Pero la retórica de Camila Flores es violenta porque no tiene fundamento!

Pero la retórica de Camila Flores es violenta porque no tiene fundamento!

Y Flores no tiene buenas ideas porque si así fuese destacaría ella y es sólo es Barra Brava.

Aquí esperando las "buenas ideas" de Camila Flores y Milei