¡Ya lo tiene asumido! La resignación de Jorge Almirón por fichaje de Matías Catalán en Colo Colo

Colo Colo viene de vencer con mucho esfuerzo a Deportes Santa Cruz por la cuenta mínima. Con este resultado, los albos avanzaron a la final de la fase regional en la zona centro sur en la Copa Chile. Es aquí donde enfrentarán a Magallanes por el paso a la fase nacional del torneo, en busca de obtener nuevamente el título.

Pero además, este fin de semana regresa a nuestras canchas el Campeonato Nacional, todo esto tras el parón debido a una nueva versión de la Copa América y también la Eurocopa. En su regreso al torneo nacional, el cacique enfrentará este domingo en condición de local a Unión Española desde las 17:30 horas en el estadio monumental.

Cabe señalar que en esta vuelta al Campeonato Nacional, Colo Colo se ubica en la cuarta posición de la tabla de colocaciones con 26 puntos, manteniéndose a seis unidades del actual líder del torneo, Universidad de Chile. Es por esto que los albos deben comenzar a acortar las distancias y comenzar esta segunda rueda con una victoria.

Por otro lado, los albos continúan estando inmersos en el actual mercado de fichajes, sobre todo pensando en la Copa Libertadores. Es aquí donde Jorge Almirón tenía algunos jugadores pedidos expresamente a la dirigencia de Blanco y Negro. Uno de ellos era el delantero Javier Correa que ya llegó y el otro era el defensor Matías Catalán.

En los últimos días las probabilidades de que el seleccionado nacional llegue a Colo Colo bajaron casi por completo, esto ya que Talleres de Córdoba pidió mucho más dinero por su pase, algo que en el cacique no estaban dispuestos a pagar. Tras esto, el estratega se resignó a su llegada. "Si ya mencionó Daniel Morón que no puede venir Catalán, no viene Catalán y listo, no pasa nada".