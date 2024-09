¡Un pesar colectivo! La reacción de Jordhy Thompson al accidente de Cristóbal Campos

Durante esta jornada, el actual arquero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, sufrió un grave accidente automovilístico, donde perdió el control de su caminioneta, lo que ocasionó que se volcara a la altura de Malloco en la Ruta 78, causandole graves heridas, donde incluso según testimonios del personal médico, habría sobrevivido de milagro.

El ex portero de Universidad de Chile fue asistido por personal del SAMU tras este grave accidente, para luego ser trasladado a la ex Posta Central, donde debió ser intervenido ya que sufrió la amputación traumática de uno de sus pies, donde durante las horas de esta jornada, se confirmó que se logró volver a reimplantar este pie.

Si bien no pudo dar muchas declaraciones, esto fue explicado por el l doctor Jorge Ibáñez, Director Médico de la ex Posta Central, "no puedo realizar ningún tipo pronóstico en este momento, es algo dinámico. Las amputaciones pueden ser completas o parciales. Esta es parcial, dado que sale de la articulación pero queda alguna estructura la deja acompañada del resto del cuerpo. Pero son lesiones muy complejas, tuvo una operación de casi cuatro horas".

Tras conocerse esta dura noticia, desde el entorno futbolístico de nuestro país se han mostrado diversas muestras de cariño para acompañar a Cristóbal Campos y a su familia en este difícil momento que están pasando. Es aquí donde el ex jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, también reaccionó a este lamentable accidente que afectó a su compañero de profesión.

Jordhy Thompson estaba hablando con otro compañero futbolista, quien le entregó mayores detalles sobre la situación de Cristóbal Campos, quien además le preguntó al ex albo qué haría él si sufriera una situación similar. "Yo me mato. Te lo juro hermano, no podría vivir", fue la reacción del jugador tras conocer lo sucedido.