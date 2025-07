¿Se irá de los albos? La decisión sobre el futuro de Manley Clerveaux en Colo Colo

Este fin de semana se dio inicio a la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde Colo Colo enfrentó en condición de local a Deportes La Serena en lo que es el comienzo del enorme desafío que tienen de recuperar terreno en el torneo. Esto ya que los albos se encontraban fuera de copas internacionales y bastante lejos de los líderes.

El encuentro estuvo bastante travado en el primer tiempo, donde las acciones llegaron en la segunda mitad con el primer golpe por parte de Deportes La Serena, quienes abrieron el marcador a través de Ángelo Henríquez al minuto 53'. Pero los albos lograron equiparar las acciones al minuto 68', gracias al gol de Vicente Pizarro, quien se vestiría de héroe para anotar el segundo del cacique al minuto 81', y así decretar la victoria del local.

Gracias a este resultado, Colo Colo comienza con el pie derecho la segunda rueda del Campeonato Nacional, y de paso escala hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones, metiéndose así en puestos de copas internacionales. Ahora el próximo desafío de los albos será este miércoles en el primer amistoso ante el Real Valladolid.

Uno que aún no se sabe de su futuro en medio del mercado de fichajes es el caso de Manley Clerveaux, esto ya que el joven delantero haitiano de las inferiores de los albos no ha podido tener acción en el primer equipo. Si bien debutó en marzo pasado ante Unión San Felipe donde dejó buenas sensaciones, no ha vuelto a ser considerado.

Es más, el jugador tuvo la opción de salir a préstamo a otros clubes, pero finalmente tomó la decisión de mantenerse en Colo Colo, donde aún debe resolver el tema de su nacionalidad para que así no ocupe cupo de extranjero. Además, desde la interna de los albos señalaron que quieren que se siga formando en casa y que aportaran todo lo necesario para su evolución.