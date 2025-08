¿Traerá consecuencias? Figura de Colo Colo critica con todo a los árbitros

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Como fue la tónica en la fecha pasada, este fin de semana nuevamente hubo mucho protagonismo del los árbitros y el VAR en los distintos encuentros del Campeonato Nacional. Varias de sus decisiones fueron polémicas, donde en el encuentro ante Huachipato, los albos sufrieron las expulsiones de Emiliano Amor, Jorge Almirón y otro ayudando técnico.

Si bien muchos aseguran que los más beneficiados con las polémicas arbitrales son en Colo Colo, Claudio Aquino no está de acuerdo con esto y es más, lanzó fuertes críticas en contra de los colegiados. "Vas y les preguntas algo al árbitro y son soberbios, no te responden ni te miran a la cara. Uno siempre trata de hablarles con respeto, pero de la otra parte no pasa lo mismo".