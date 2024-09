¿Buscando nuevos hotizontes? Figura de Colo Colo buscaría su salida del equipo

El pasado martes, Colo Colo enfrentó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate en condición de visitante. Los albos buscaban hacer valer el empate 1-1 conseguido en el estadio monumental durante el encuentro de ida, pero lamentablemente, no pudieron conseguir el tan ansiado paso a las semifinales.

El partido del pasado martes se dió como el encuentro de ida en el estadio monumental, donde River Plate abrió la cuenta a través de un balón detenido y una desatención en la zona defensiva, la cuál fue aprovechada por Facundo Colidio. Tras esta anotación, el cuadro argentino no volvió a inquietar de gran manera el pórtico del cacique.

Por otro lado, Colo Colo tuvo muchos problemas para poder llegar al arco de River Plate y las pocas opciones de gol que logró fabricarse no pudieron terminar en celebración. Con esto, el cuadro local se quedó con la victoria por la cuenta mínima y también con el tan ansiado paso a las semifinales de la Copa Libertadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Los albos ya comienzan a mirar nuevos objetivos para esta temporada tras la eliminación en Copa Libertadores a manos de River Palte. Pero tras su buena actuación en el torneo, el cacique y todos sus hinchas se ilusionan para lo que puedan hacer la próxima temporada en copas internacionales, buscando llegar más lejos en otra instancia.

Pero puede que para esta oportunidad no cuenten con una de sus grandes figuras, ya que el delantero de Colo Colo, Carlos Palacios, estaría buscando su salida del equipo a fin de año para dar el salto internacional. "Me siento preparado para el salto, ojalá se me dé la oportunidad. Me siento con confianza para jugar. Tengo cosas pensadas para el futuro. Espero dar el salto a fin de año".