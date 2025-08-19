¡Si se confirma su interinato! El gran hito que puede alcanzar Héctor Tapia en Colo Colo

Este fin de semana se vivió una nueva versión del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio monumental, donde embos equipos se peleaban el ingresar a la zona de copas internacionales en la parte media de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Además en los albos, Jorge Almirón también se jugaba su puesto en la banca del equipo.

El partido comenzó inmediatamente en favor de los cruzados, ya que antes de los 30 segundos, Cristián Cuevas anotó la apertura del marcador para el visitante. Luego al minuto 12', Tomás Astaburuaga amplió la ventaja del cuadro universitario y Fernando Zampedri decretó la goleada al minuto 33'. En el minuto 43', Erick Wiemberg abrió la esperanza para los albos con un descuento, misma que fue sepultada al inicio del segundo tiempo con el gol de Cristián Cuevas en el minuto 46', para decretar el definitivo 4-1.

Con esta derrota, Colo Colo se unde cada vez más en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, quedando por el momento fuera de los puestos de copas internacionales y despidiéndose casi por completo de sus opción de luchar por el título, en una temporada que es para el verdadero olvido de la institución.

En las últimas horas, la dirigencia del cacique llegó a un acuerdo económico con Jorge Almirón para sellar su salida del cacique. Es aquí donde Héctor Tapia asumiría de manera interina la dirección del plantel, todo esto hasta la llegada de un nuevo entrenador que pueda corregir el mal momento de los albos esta temporada.

Si bien la confirmación de Héctor Tapia al mando del plantel de Colo Colo aún no se ha hecho pública, en caso de que esto se concrete, el estratega podría cumplir un importante hito en el cacique. Esto ya con sólo didigir un encuentro más de los albos, Tito Tapia habría llegado a la no menor suma de 100 partidos dirigiendo al cuadro del cacique.