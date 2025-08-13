¡TERREMOTO ALBO! Daniel Morón es suspendido de sus funciones en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

Además de los malos resultados obtenidos en las últimas semanas con tres empates consecutivos para los albos, también se han generado muchas polémicas en cada uno de los partidos, donde además predominan las expulsiones y castigos, tanto para los jugadores del equipo como para el cuerpo técnico del cacique.

Uno de estos encuentros polémicos fue ante O'Higgins, donde además Daniel Morón fue acusado de duras críticas hacia el arbitraje por el juez Nicolás Gamboa. Tras la investigación, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó que el exportero de Colo Colo quedará inhabilitado pr 30 días de su rol dentro de los albos, por lo que no podrá ejercer como directivo hasta el 5 de septiembre.