Cómo lograr una instalación perfecta de tu TV

Instalar un soporte para TV en la pared es una de esas tareas que parecen complicadas,

pero en realidad pueden transformarse en una experiencia muy satisfactoria si se hace con

las herramientas adecuadas y un poco de planificación. Además de liberar espacio y darle un toque moderno al ambiente, colocar el televisor en la pared mejora la comodidad visual y evita accidentes domésticos, especialmente si hay niños o mascotas. Pero, ¿cómo lograr una instalación segura y estética sin recurrir necesariamente a un profesional?

A lo largo de este artículo, descubrirás los pasos esenciales para colocar soportes de

televisión, los errores más comunes que deberías evitar, las herramientas necesarias y

hasta algunos trucos para dejar todo perfectamente nivelado. También abordaremos preguntas muy frecuentes, como ¿Cuál es la altura correcta para poner soporte TV? o ¿Cuánto cobran por instalar un soporte de TV?, para que tengas una visión completa antes de comenzar.

Planificación: la clave para una instalación segura

Una vez elegido el soporte, llega el momento de planificar la ubicación. El error más común

es perforar sin medir o sin pensar en la comodidad visual. Una regla general es que el

centro del televisor quede aproximadamente a la altura de los ojos cuando estás sentado.

En promedio, esto equivale a unos 100 o 110 centímetros desde el suelo hasta el centro de

la pantalla, aunque puede variar según la altura de los muebles o el tamaño del TV. Aquí

aparece una pregunta frecuente: ¿Dónde colocar un soporte de pared para la televisión?

La respuesta depende del ambiente. En un living, lo ideal es ubicarlo frente al sofá principal; en una habitación, frente a la cama, pero sin que quede muy arriba. Además, hay que considerar la distancia de visualización: si el televisor es de 55 pulgadas, lo ideal es

colocarse a unos dos metros y medio de distancia para disfrutar de una imagen nítida sinforzar la vista.

Llegado este punto, las herramientas se vuelven protagonistas. Uno de los elementos más recomendados es el taladro brushless, un tipo de taladro sin escobillas que ofrece mayor

potencia, menor fricción y una vida útil más larga. Gracias a su precisión, evita daños

innecesarios en la pared y facilita el trabajo, especialmente si el material es duro, como el

hormigón.

Herramientas que hacen la diferencia

No todos los taladros ni los accesorios son iguales, y elegir bien puede hacer que la tarea

sea mucho más sencilla. Por ejemplo, los taladros Bauker se han convertido en una opción muy popular entre aficionados y profesionales por su equilibrio entre potencia, ergonomía y precisión. Cuentan con modelos de percusión, ideales para muros duros, y opciones inalámbricas perfectas para quienes buscan libertad de movimiento.

Además del taladro, no puede faltar un nivel de burbuja o uno láser, un marcador, cinta

métrica y un detector de metales o cables eléctricos. Este último es especialmente

importante, ya que evita perforar accidentalmente una cañería o un cableado oculto, algo que puede convertirse en un gran problema doméstico. Un pequeño escáner de pared puede ahorrarte dolores de cabeza (y dinero).

En algunos casos, también es útil contar con una llave ajustable o un destornillador

eléctrico, sobre todo si el soporte incluye tuercas de difícil acceso. La clave es trabajar con calma y revisar dos veces antes de perforar.

Muchos usuarios esperan eventos como Black Friday para comprar taladros, soportes

articulados o niveles láser a mejor precio, ya que son productos que suelen tener

descuentos importantes.

Eligiendo el soporte ideal para tu TV

Antes de perforar la primera pared, es fundamental elegir el soporte correcto. No todos los televisores ni todas las paredes son iguales. Existen distintos tipos de soportes: los fijos, los inclinables y los articulados. Los primeros mantienen la pantalla totalmente pegada a la pared, ideales para ambientes donde se mira siempre desde el mismo ángulo. Los inclinables permiten ajustar la pantalla ligeramente hacia arriba o abajo, muy útiles si el televisor se coloca en un dormitorio. Por último, los articulados o de brazo extensible son perfectos para salas amplias o cocinas, ya que permiten girar y orientar la pantalla hacia

distintos puntos del espacio.

También es esencial verificar el estándar VESA del televisor, que indica la distancia entre

los orificios de montaje en la parte trasera. Por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas puede

tener un patrón de 400x400 mm. Si el soporte no coincide con esa medida, no encajará

correctamente. Un detalle tan simple puede marcar la diferencia entre una instalación

exitosa y un desastre en potencia.

Pasos para colocar correctamente el soporte de TV

Ya con las herramientas preparadas, marcadores en mano y el soporte elegido, llega la parte más emocionante: el montaje. Aunque cada modelo puede tener pequeñas

variaciones, los pasos básicos suelen ser similares.

Marcar los puntos de perforación: usa un nivel para asegurarte de que las marcas estén

perfectamente alineadas. Nada peor que terminar con un televisor torcido.

Perforar con cuidado: utiliza la broca adecuada para el tipo de pared. Si es de ladrillo o

concreto, se recomienda una broca de widia. Si es de yeso o drywall, opta por tarugos

especiales de expansión.

Colocar los tarugos y tornillos: asegúrate de que queden bien ajustados para soportar el

peso del televisor.

Fijar la base del soporte: atornilla con firmeza, verificando nuevamente el nivel.

Colgar el televisor: este paso requiere asistencia. Es mejor que alguien te ayude a

sostenerlo mientras lo encajas en el soporte.

Una duda muy común en este punto es: ¿Cómo poner una base de pared para TV? La

respuesta está en seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante y comprobar que

las piezas encajen sin holguras. Un detalle clave es ocultar los cables, ya sea con canaletas

o pasándolos por dentro de la pared para un acabado más limpio y profesional.

Errores comunes y trucos de experto

Uno de los errores más frecuentes al colocar un soporte de TV es no comprobar el tipo de

pared. No es lo mismo perforar ladrillo que durlock o madera. En muros de yeso, usar los tarugos incorrectos puede provocar que el televisor termine cayendo con el tiempo.

Otro error típico es no medir correctamente la distancia entre los orificios del soporte y los del televisor, o incluso olvidarse de verificar el peso máximo que el soporte puede resistir. Un truco muy útil es colocar una cartulina o cinta de papel sobre la pared para hacer las marcas y pruebas antes de perforar. Así evitas errores permanentes. También conviene tener a mano una regleta múltiple o un organizador de cables para mantener todo ordenado una vez finalizada la instalación.

Costos y consejos para quienes prefieren contratar a un profesional

No todos tienen la confianza o el tiempo para realizar la instalación por su cuenta, y eso está perfectamente bien. De hecho, muchos optan por contratar a un especialista para evitar riesgos Los precios pueden variar según el país, la ciudad y la complejidad del trabajo, pero en promedio, un instalador puede cobrar entre 15 y 50 dólares, o su equivalente local, dependiendo del tipo de soporte y del tamaño del televisor. Si además se solicita ocultar cables, perforar muros de concreto o reforzar estructuras, el costo puede aumentar. Al contratar un profesional, conviene verificar su experiencia y pedirle que muestre ejemplos de instalaciones anteriores. También es recomendable que te asesore sobre la mejor altura para colocar el televisor y los puntos más seguros de la pared.