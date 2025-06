VIDEO: ministro de Agricultura se defiende por polémico registro de compra en feria

A través de redes sociales se volvió viral una funa de un feriante en contra del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. En concreto se le acusó a la autoridad de Gobierno de comprarle a comercientes informales también llamados “coleros”, en la feria René Schneider de Rancagua, lo cual generó indignación en los comerciantes que si pagan sus impuestos.

“Mire el ministro de Agricultura cómo le compra a los coleros, buena esa. Le compra a los que no tienen patente, a la gente establecida no le compra” se le escuchó decir a la persona que grabó el video mientras se vio al ministro mirando paltas en un puesto no establecido. Al tanto de este registro el ministro decidió responder.

¿Qué dijo el ministro de Agricultura sobre el polémico video?

“Lamento la tergiversación de un video que aparece en redes sociales donde aparezco comprando paltas en la feria libre de la población Rene Schneider de Rancagua“, precisó. ”Quiero ser enfático en señalar que siempre compro en el comercio establecido, en las ferias libres, y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Como @MinagriCL , somos un defensor del consumo local y formal, trabajamos mancomunadamente con la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, Persas y Afines, ASOF, ya que entendemos la importancia que tienen para fortalecer la #SeguridadAlimentaria que buscamos para las familias de nuestros país", sentenció.

Increpan a ministro de agricultura por comprar a informales en feria libre pic.twitter.com/qcb0kn8Wkt June 2, 2025

En esta línea, Daissy Mondelo, directora de la rama de comercio de la Multigremial Nacional, aseguró que “es inaceptable que una autoridad de Gobierno, y peor aún un ministro, promueva con sus actos el comercio informal. Mientras miles de emprendedores y pymes cumplen con la ley, pagan impuestos y generan empleos formales, el ministro de Agricultura legitima con sus compras una actividad que atenta contra la economía formal y vulnera la competencia leal”.

“No se puede exigir respeto por las reglas cuando desde el propio Estado se las ignora. Hoy necesitamos un compromiso real de las autoridades con el comercio establecido”, agregó. Por su lado, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dijo: “Vemos con preocupación que una autoridad ministerial compre en el comercio informal. Uno esperaría que un ministro diera el ejemplo, adquiriendo productos en puestos establecidos, y no a los coleros que tanto perjudican a los feriantes formales. Este tipo de acciones envían una señal contradictoria”.

